Система зависла

Пять лет ожидания

Жители Нур-Султана, Алматы и большинства областных центров Казахстана уже давно оплачивают проезд в автобусах с помощью электронных карт. А вот в Караганде пассажиры все еще рассчитываются с кондуктором наличными, что не только не современно, но и – негигиенично. Особенно сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом.

Конечно, местные власти пытались внедрить систему электронной платы за проезд. Причем начался этот процесс еще в 2015 году. Тогда в Караганду при­ехали представители казахстанско-корейской компании Smart Card, презентовали свое оборудование и заявили, что готовы осуществить проект за счет собственных вложений. Взамен инвес­тор попросил долю от собранных с помощью системы электронного билетирования средств – 10,94%.

– Вы просите почти 11%. Честно сказать, это нереально! – заявил тогда директор самого крупного автопарка Караганды Артур Григорян.

Но позже инвестор и перевозчики согласились сотрудничать, видимо, сойдясь в цене. Окончательный процент с выручки так и не озвучили, сос­лавшись на коммерческую тайну.

А потом наступило затишье, которое продлилось до конца 2018 года. В декабре инвестор завез в Караганду из Южной Кореи партию оборудования и установил его в автобусах лишь одного маршрута. В салонах смонтировали валидаторы, а в кабинах водителей – планшеты для отслеживания количества пассажиров, оплативших проезд электронными картами.

Однако тестирование системы не началось. Прошло еще полтора года до того момента, пока терминалы электронной оплаты проезда появились во всех автобусах и маршрутках Караганды. А тогда их в городе было около 600.

15 сентября 2020 года ­акимат Караганды официально объя­вил о запуске системы электронной оплаты проезда, правда, в тестовом режиме. В продаже появились общие и школьные транспортные карты. Их цена составила 600 тенге. Тут появились и первые недовольные пассажиры: мол, почему карты в Караганде стоят дороже, чем в Нур-Султане и Алматы?!

В компании Smart Card высокую стоимость карточки объяс­нили ее надежностью и универсальностью. Заявили, что скоро с ее помощью можно будет и покупки совершать, и коммунальные услуги оплачивать.

Мгновенно не получилось

И процесс пошел! Карагандинцы стали покупать транс­портные карты. Тут же возник­ло неудобство: пополнять проездные можно было только в точках их продажи, причем исключительно наличными. Продавец брал деньги, а потом с помощью специального терминала делал перевод на смарт-карту клиента, выдавая чек.

Что-то подобное происходило у нас в 2000-х, когда в Казах­стане появилась сотовая связь. Тогда «забросить деньги на телефон» тоже можно было лишь в специальных точках продаж.

Компания Smart Card открыла сайт и страницу в Instagram, куда стали писать карагандинцы и настаивать на запуске опции пополнения транспортной карты с банковской. В середине декабря она появилась. Через приложение kaspi.kz стало возможным перебрасывать деньги на проездной. Однако возник­ла одна проблема – деньги приходили не мгновенно, а только спустя сутки. Потом ее устранили, но было уже поздно. Перед наступлением 2021 года аким Караганды заявил о том, что автопарки решили расторгнуть договор об оказании услуг с казахстанско-корейским инвестором.

– Объясню, в чем проблема, – сказал тогда аким Ермаганбет Булекпаев. – Мы поставили перед компанией Smart Card задачу внедрить мгновенное онлайн-пополнение транспорт­ных карт, как это происходит в других городах Казахстана. А у нас деньги с

kaspi.kz только через сутки пос­тупают на смарт-карту. Это неудобно для пассажиров. Вдруг у человека деньги на транспортной карте закончились, он ее пополнил, а оплатить проезд в автобусе все равно не может.

Такая новость шокировала горожан. Ведь люди уже почувствовали удобство безналичной системы оплаты проезда. Кроме того, карагандинцы стали переживать за потраченные деньги. Ведь они не только купили смарт-карты, но и пополнили их на месяц, а то и на два вперед.

– Транспортные карты, которые купили карагандинцы, будут действительны, – пос­пешил успокоить народ аким Караганды. – Новая компания, которая будет продолжать внед­рение системы электронной оплаты проезда, возьмет все затраты на себя. Пассажиры никаких неудобств не почувствуют.

По данным акимата Караганды, всего было продано более 30 тыс. транспортных карт. Пассажиры воспользовались ими свыше 900 тыс. раз. На счета автопарков через систему электронной оплаты проезда поступило около 70 млн тенге. Заплатили ли перевозчики комиссию инвестору с этой суммы, неизвестно.

Этот и другие нюансы коррес­пондент «Казправды» собирался выяснить в компании Smart Card, однако его руководство отказалось от комментариев.

Валидаторы отключены

В феврале расторгли конт­ракт с инвестором, а 1 марта отключили терминалы электронной оплаты проезда. Их все еще не сняли с поручней в автобусах и маршрутках. Почему? Может, не успели. А возможно, старые валидаторы будет использовать новая компания, которой доверят продолжить внедрение системы электронной оплаты проезда в Караганде.

– Сейчас автопарки ведут переговоры сразу с семью (!) компаниями по вопросу внед­рения электронного билетирования, – сообщил коррес­понденту «Казправды» аким Карагандинской области Женис Касымбек. – Все они уверяют, что установят и запустят сис­тему в течение 3–4 месяцев. Почему это реально? Потому что в других городах Казах­стана инвесторы в такие сроки уложились.

Компании Оңай Pay и ВРС Kazakhstan (Алматы), Innoforce solutions (Семей) и Qaz SmartTrans (Шымкент) – в числе тех, кто жаж­дет сотрудничать с карагандинскими автопарками. Нового партнера перевозчики выбирают самостоятельно, по своим критериям. Однако власти держат ситуацию под контролем.

Ведь если новая компания не справится с возложенной на нее миссией, то буря возмущений горожан обрушится в первую очередь на местную власть. Именно она, по мнению населения, должна не допустить нового провала.

Так что же заставило автопарки распрощаться с предыдущим инвестором? На этот вопрос ответил аким области.

– Мы хотели, чтобы сфера пассажирского транспорта получила современный цифровой продукт, – пояснил Женис Касымбек. – Чтобы пассажир мог пополнить свою транспортную карту мгновенно и разными способами, как это сделано в Алматы. Хочу – пополняю смарт-карту с компьютера, хочу – с планшета, хочу – со смартфона. А если хочу, иду к стационарному терминалу и пополняю наличкой.

При этом мои деньги должны поступить мгновенно, чтобы я мог прямо сейчас сесть в автобус и у меня не возникло проблем с оплатой. Но нет! Пассажиры должны были ходить, искать магазин, где можно пополнить транспортную карту, с тем чтобы деньги появились на ней только на следующий день. Та система, которую предлагала внедрить компания Smart Card, – это даже не вчерашний, а позавчерашний день! Я делал инвестору много предупреж­дений, давал срок, но он не справился.

Кроме того, по мнению влас­тей, компания Smart Card не смогла наладить систему мониторинга движения общественного транспорта в режиме реального времени. Плюс к этому она не справилась с выпуском карт для пассажиров льготных категорий. А еще инвестор не смог дать горожанам альтернативу в выборе способов электронной оплаты проезда.

Не исключено, что эти проб­лемы решит новая компания. Но сколько она потратит времени? Караганда и так потеряла целую пятилетку, оказавшись в аутсайдерах в эпоху цифровых технологий.