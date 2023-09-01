Систему исполнительной власти в Казахстане ждет кардинальная трансформация

Систему исполнительной власти кардинально трансформируют в Казахстане. Об этом стало известно в ходе послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана», сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

«Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих», – убежден лидер Казахстана.

Основной груз ответственности за реформы будет лежать именно на системе исполнительной власти. Она сама, в первую очередь, нуждается в трансформации, акцентировал глава государства, перечислив ее базовые направления.

Во-первых, подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах.

«Во-вторых, правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с администрацией президента.

В-третьих, администрация президента, став «политическим штабом», сконцентрирует свои усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики», – детализировал Токаев.

Будет продолжена работа по дебюрократизации государственного аппарата.

Коренному пересмотру подвергнется система государственного планирования, которая станет более компактной и гибкой.

«Все представленные сегодня проекты и инициативы по экономическому развитию страны основаны на детальных расчетах и исследованиях. Безотлагательно и кардинально перезагрузив всю экономическую систему, мы обеспечим процветание нашей страны и повысим благополучие народа. Главная цель намеченных реформ – стабильный экономический рост на уровне 6-7%, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов.

Безусловно, это масштабная и сложная задача. Однако нам необходимо обеспечить справедливое распределение национального богатства, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития. Это принципиальный вопрос. Для устойчивого будущего нашего государства нам предстоит во что бы то ни стало выполнить данную стратегическую задачу», – призвал президент.