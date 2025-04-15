На озере Щучье и в курортной зоне поселка Бурабай установят 35 «умных» камер

Фото: пресс-служба ГНПП «Бурабай»

В нацпарке «Бурабай» стартовало масштабное благоустройство. Основательное обновление восьми смотровых площадок начинается на территории ГНПП «Бурабай», сообщает Kazpravda.kz

Новые обзорные точки появятся в следующих популярных туристических локациях: гора Болектау, Иманаевский ручей, мыс Горелый и Долина любви, на скалах Аютас, Туфелька, Максимка, и на перешейке между озерами Бурабай и Большое Чебачье.

Благоустройство, помимо удобных лестниц, будет включать в себя террасы для отдыха, фотозоны с малыми архитектурными формами. Также появится веревочный парк.

Каждая смотровая площадка будет иметь индивидуальный дизайн.

«Благоустройство призвано решить не только вопросы комфорта туристов. Исследования, которые по нашему запросу в 2024 году начали проводить ученые, говорят о том, что из-за превышения норм рекреационной нагрузки почвенный покров в местах популярных туристических маршрутов не успевает восстанавливаться естественным путем. В некоторых локациях рекреационные нормы превышены до 9 раз, из-за чего появились признаки деградации почв. Деревянные лестницы на металлическом каркасе не только облегчат подъем посетителям, но и минимизируют вытаптывание почв. Фотозоны на смотровых площадках добавят отдыхающим колорита и развлечений. Надеемся, что благоустройство частично снимет и больной для нас вопрос появления новых надписей и граффити на скалах», – отметил директор ГНПП Сергей Быков.

Кроме того, проект благоустройства включает организацию четырёх автомобильных парковок общей вместимостью 55 машин и расширение SMART-системы видеонаблюдения. На озере Щучье и в курортной зоне п.Бурабай будет установлено 35 «умных» камер, а также модернизированы уже действующие средства видеонаблюдения.

Новая система позволит круглосуточно отслеживать безопасность туристов и случаи нарушений природоохранного законодательства.

Администрация национального парка просит гостей и жителей региона отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным со строительными работами.