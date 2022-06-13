Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 1;

– в Алматы – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 867 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 089.

На 13 июня лечение от КВИ продолжают получать 157 человек (115 КВИ+ и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 122 пациента.

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