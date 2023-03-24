Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 марта

По состоянию на 24 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 789 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 22 человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 789 человек (1 619+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находится – 140 пациентов, на амбулаторном – 1 649 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.