Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 августа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6 358 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: - город Нур-Султан - 601,
- город Алматы - 1 605,
- город Шымкент - 260,
- Акмолинская область - 263,
- Актюбинская область - 420,
- Алматинская область - 376,
- Атырауская область - 316,
- Восточно-Казахстанская область - 211,
- Жамбылская область - 193,
- Западно-Казахстанская область - 161, - Карагандинская область - 821,
- Костанайская область - 265,
- Кызылординская область - 151,
- Мангистауская область - 190,
- Павлодарская область - 338,
- Северо-Казахстанская область - 110,
- Туркестанская область - 77.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 761 249
заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 9 748 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 641 249.