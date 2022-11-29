Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 ноября

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Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане по состоянию на 29 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За истекшие сутки зарегистрировано 85 заболевших COVID-19.

На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (847+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится – 161 пациент, на амбулаторном уровне – 826 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.