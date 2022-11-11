Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе: уволились врач и медсестра

В Актобе уволилась медсестра, перепутавшая живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой, и вколовшая ее 42-м первоклассникам. Вместе с ней из клиники ушла и врач, допустившая детей в процедурную, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Скандальный случай произошел в начале учебного года.

«На сегодняшний день приказом областного управления здравоохранения были… строгий выговор главному врачу «Медикус-центра». На сегодня дети под контролем. Все школы, которые были прикреплены к «Медикус-центру», четыре школы, отданы приказом областного управления здравоохранения в каргалинскую больницу», - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева.

Напомним, 13 сентября в общеобразовательной средней школе №74 Актобе ревакцинировали вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту учащихся первого класса, подлежащих туберкулинодиагностике.

После этого медиков отстранили от работы, а облздрав расторг договор с частным центром. Теперь школу обслуживает государственная поликлиника.

Полицейские возбудили уголовное дело. Кроме того, Министерство здравоохранения также назначило служебное расследование.