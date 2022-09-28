Скриншот с видео astanatv.kz
Происшествия , Здравоохранение , Образование
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту

Скандал разгорелся в одной из актюбинских школ. 42 первоклассникам Актобе вместо пробы Манту ввели живую вакцину против туберкулеза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Состояние детей резко ухудшилось. На месте укола появились воспаления, поднялась температура. Мамы и папы потребовали объяснений, но в администрации школы лишь заявили – произошла ошибка.

«У дочери сильно начала болеть рука. Она даже поднять ее не могла. Место укола припухло сначала, потом загноилось и начало лопаться. Потом узнали, что такая же реакция и у остальных малышей. А у некоторых даже температура поднялась», – рассказывает мама первоклассника Раушан Исаева.

«Малыши плакали, стояли в очереди. С таким рвением это делалось. А теперь в школе пытаются все замять. Говорят, чтобы мы не выносили сор из избы. Но ситуация очень серьезная. Никто не знает, чем это всё закончится. И никто не дает гарантию, что наши дети не станут инвалидами!» – возмущается другая родительница Шынар Бекболаткызы.

Не меньше удивлены и в управлении здравоохранения. Такой случай в их практике впервые, уверяют чиновники. Как выяснилось, в тот день прививки детям делали сотрудники частного медцентра. Он обслуживает школы по госзаказу.

Дело расследует специальная комиссия. А сотрудников частного учреждения временно отстранили от работы в школе.

«Да, здесь вина медицинской сестры, медработников. Здесь есть ответственные специалисты, выделенные врач и медсестра. Они обе со стажем. Много лет работают. Наблюдение будем проводить. Но если кое-каким детям нужны будут обследования и лечение, Медикус-центр это в полном объеме обеспечит», – заверила заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.

 

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