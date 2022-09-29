Скриншот с видео astanatv.kz
Здравоохранение , Скандалы
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава

Министерство здравоохранения Казахстана назначило служебное расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ведомства.

Министерство здравоохранения начало служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без предпроведения пробного Манту.

«В настоящее время по данному инциденту создана комиссия в составе руководителей профильных комитетов Министерства здравоохранения – санитарного-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту», – проинформировали в ведомстве.  

Управление здравоохранения Актюбинской области проводит разъяснительную работу с родителями, постоянно мониторит состояние здоровья детей.

Напомним, 13 сентября текущего года в общеобразовательной средней школе №74 Актобе ревакцинировали вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту учащихся первого класса, подлежащих туберкулинодиагностике.

«Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители – это врач и медицинская сестра от частной клиники (ТОО «Медикус центр») Актобе. Данные медицинские работники на сегодня отстранены от работы.

Общее состояние детей удовлетворительное, все находятся на занятиях под контролем педиатров», – отметили в Минздраве.

 

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