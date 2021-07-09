Скаут Великой степи

Начало

Первый отряд он образовал еще до официального появления этого движения в регионе.

– Это был 1996 год – период, когда СССР уже не было, от пионерии оставалась одна атрибутика, – вспоминает Хамит Габдулин. – Остро встал вопрос: чем же заполнить вакуум в детских душах? И тут на глаза попался журнал «Вожатый» со статьей о скаутах. Стало интересно – отчасти встретил скаутинг как старого знакомого, потому что в нем был туризм, которым я в свое время увлекался. Если бы это движение было популярно в моем детстве, первым бы вошел в эту организацию. Собственно, и сегодня я делаю то, чего мне не хватило тогда. Когда я был пионером, система уже работала с большими сбоями. Фальшь шла сверху. Были комсомольцы-вожатые, которые играли роль своих в доску парней. Были люди, которые скандировали лозунги и сами не верили в то, что говорят. Дети очень чутко улавливают, когда у человека внутри пустота, нет огонька в глазах. И еще, плохо, когда в детской организации много политики. Гораздо важнее дать нормальные установки, доб­ротные практические навыки.

…Хамиту Валеевичу 54 года. Директор школы, учитель истории. И неутомимый, неравнодушный романтик-авантюрист. В хорошем смысле этого слова. Казалось бы – должность такая, что работы всегда много. Одно бумажное море чего стоит. Но он уже много лет умудряется не утонуть в рутине повседневнос­ти. Вести для сельских мальчишек секцию дзюдо? Создать музыкальный ансамбль и играть в нем? Завести хаски, сделать упряжку и катать сельскую ребятню на ездовых собаках? Да, конечно! И это, так сказать, дополнительные хобби. Основное – скаутинг. Его даже хобби не назовешь, скорее стиль жизни. Хамит Габдулин – руководитель областного филиала скаутского движения, скаут-мастер, руководитель отряда «Полюс».

Отряд основали в 1996-м, тогда же и название придумали. Стрелка компаса всегда показывает на полюс. Отсюда и название. За 25 лет стрелка ни разу не сбилась. Ни во времена, когда подружились-побратались со скаутскими отрядами в Германии, ни во времена, когда принимали гостей не только из разных концов области, но и из разных стран мира, ни во времена, когда сами ездили в гости, на Джамбори (большие скаутские сборы). До пандемии и карантина небольшое село Новопавловка в степях Костанайщины, расположившееся в стороне от больших дорог (до областного центра только около 170 км), было тем самым уникальным полюсом, который притягивал стрелки компасов иностранных скаутов и просто гостей.

В период пандемии общение не прекратилось, просто перешло в режим онлайн. Не так давно Хамит Габдулин прошел курс Wood Badge (в скаутинге так называют обучающий Гилвелл-курс), нечто вроде высшего учебного заведения для руководителей скаутских отрядов. Его преподавали тренеры Всемирного скаутского бюро (онлайн, конечно же). Степень мастерства выпускников символически отмечается деревянными бусинками на кожаном шнуре и специальным галстуком с зажимом. Это единый стандарт во всех скаутских организациях мира. Всего этих бусин может быть от двух до пяти. У Хамита Валеевича уже три бусины. Прак­тически магистр.

Свобода

– Я думаю, что скаутинг – самый оптимальный вариант детской организации, – говорит Габдулин. – В первую очередь он дает умение взаимодействовать с природой, уметь выживать даже вдали от цивилизации. Разведение кост­ров, умение приготовить еду на огне, оказание первой помощи, ориентирование, спортивный туризм, подводное плавание и парашютный спорт – здесь есть все что угодно. Есть и устав скау­та – в любой социальной группе гласно или негласно устанавливаются нормы и правила, по которым эта группа живет. Скаут верен, скаут честен, скаут – друг природы и так далее. В скаутской организации Казахстана это выписано примерно так. Но я уже поднимал на национальной конференции вопрос об изменении формулировки. Больно уж навязчиво звучит. К примеру, у немцев по-другому, мягче – «я хочу быть полезным, я должен быть ответственным» и так далее… Своим ребятам я устав тоже примерно так преподношу. Подросток не переваривает наставительную форму, отторгает жесткие установки. Ребенок почему идет в скаутинг? Ему важно чувство свободы от диктата взрослых. Дома родители, старшие братья-сестры им командуют, в школе – учителя. А подросток должен чувствовать себя значимым. Но полную свободу, конечно, нельзя давать. Необходимо дать ее ощущение, научить пользоваться ей. У меня в скаутском лагере есть такое правило, которое все очень ценят. Подъем у нас режимный – в 7.30. А вот отбоя нет. Хочешь – сиди до 3 ночи, хочешь – ложись в 11. Вставать все равно в одно и то же время. Для всех. Так ребенок получает возможность самостоя­тельно учиться рассчитывать свои силы, принимать решение. Да и возле костра они у меня сидят без взрослых. Свободно общаются и не задумываются о том, что я со стороны приглядываю. Они чувствуют себя самостоятельными. И общение живое идет, интересное.

…Скаутский лагерь Хамит раньше, до пандемии, организовывал ежегодно. Иногда своими силами, иногда при поддержке управления образования облас­ти. В лагерь приезжали дети со всей области, иногда даже из других регионов Казахстана. Летом 2019-го собрал, пожалуй, самый масштабный лагерь, причем уже в рамках обновленного формата скаутской организации страны. Ильдар Катенов, генеральный секретарь республиканской скаутской организации, предложил и внедрил ребрендинг. Организация стала называться «Скау­ты Великой Степи», эмблема которой – стилизованное изоб­ражение птицы Самрук. Под ее крыльями и собирался лагерь в крайний раз перед пандемией. Организовывали его Хамит Габдулин со своими скаутами.

Не только программу нужно было придумать, в которую входили тренажеры ПТС (подъем,

траверс, спуск), стрельба из лука и учебного оружия, походы, квес­ты, активитеты и прочие интересности. Нужно было прежде разбить палаточный лагерь и обеспечить удобствами первой необходимости 100 человек. Делали сами: душ, умывальник (на скрещенных жердях труба с кранами), сцену, арку, костровую площадку (еду готовят на кост­ре). Когда мы приехали, Хамит Габдулин в статусе директора лагеря доделывал душ. Поставил походные душевые кабинки, приладил доски на пол, провел трубу к баку, который будут наполнять водой. Не директорская работа? Это не про него. Хамит Валеевич умеет делать практически все: ловко управляться с инструментами, рисовать, строить корабли и башни, придумывать квесты, тренировать туристов (да, его скауты в придачу к основной деятельности занимаются и спортивным туризмом, отряды школы участвуют практически во всех областных соревнованиях, показывают хорошие результаты), говорить на нескольких языках, играть на гитаре и петь скаутские песни у костра. А без всех этих умений, наверное, и можно стать скаут-мастером, но невозможно заряжать своей энергией и энтузиазмом мальчишек и девчонок, учить их любить природу, не бояться оставаться с ней один на один.

Мир и «Қара Жорға»

– Для чего скаутской всемирной организации проводить обучающие курсы, организовывать национальные Джамбори в разных странах мира? – задается вопросом Хамит Габдулин. – Они смотрят вперед. Я приведу вам статистику: все американские президенты выросли из скаутов. Генералитет Пентагона тоже оттуда. И здесь дело не только в хорошей школе жизни, которую дает скаутинг, – большую роль играют личные связи. Дружба, которая зародилась в лагере, крепче – практика показывает. Представьте, пройдет лет 20, наши скауты вырастут, кто-то из них займет определенные посты в экономической и политической сферах… А у них друзья в Германии… С кем будет легче договориться, наладить связи? Но тут не только расчет, есть и человеческий, воспитательный момент. И для наших скаутов, и для тех, кто к нам приезжал. Те же немцы – они здесь раскрываются, роднятся с нашими ребятами. Без всяких расчетов. Они от нас уезжают другими, более открытыми. Говорят, что нет у нас такой дружбы, как у вас. И когда я вижу, как 25-летний парень перед отъездом плачет, понимаю, что все не зря. А для наших ребят поездки к скаутам-побратимам тоже многое значат. Они возвращаются другими совсем, начинают более свободно общаться с представителями других стран, осознавать, что границы и расстояния – это всего лишь условности.

С немецким отрядом «Штейнад­лер» из города Визбаден отряд «Полюс» крепко дружит уже более 10 лет. Идею о том, что лучше дружить отрядами, а не организациями, высказал на одном из скаутских собраний Хамит Габдулин. Он говорил, что официальные визиты скаутов разных стран друг к другу не смогут дать полного представления о сходстве и различиях в организациях, не смогут сдружить людей из разных стран. А вот приехать в гости к отряду-побратиму и ощутить искреннее и радушное казахстанское гостеприимство, неподдельные эмоции – это совсем иное. Идею Хамита приняли. Через некоторое время «Полюс» принял гос­тей. Да так, что уезжали они со слезами на глазах и приглашали уже к себе в гости. Сельских ребят, многие из которых ни разу не выезжали дальше областного центра, Хамит Габдулин возил в Германию несколько раз (каждый раз новые поколения скаутов). Были и на Джамбори в Японии. С поездками в Германию помогали побратимы: собирали деньги на билеты сельской ребятне, многие из которых были из неполных, многодетных семей, принимали у себя, обеспечивали программу: лагерь, сплавы, походы.

Со скаутами я дружу давно, посчастливилось однажды быть с ними в такой поездке. Ехали в национальный германский бундеслагерь (федеральный лагерь) Weitwinkel (широкий угол), который собирается раз в 5 лет. Четыре тысячи человек, огромное, тщательно выстриженное поле, по краям вековые ели. Черные квадратные и круглые немецкие палатки. Синие наши, «Полюса». Спальники и карематы (турис­тические коврики из пенополи­этилена) – некоторые в них спят прямо на улице, закаляются. В общем-то, система организации схожа с обычными лагерями отдыха: открытие, игры и спортивные занятия, соревнования, концерты, практикумы по ориентированию, умению пилить, строгать и ковать, прощальный костер. Но все это гораздо масштабнее, величественнее, свободнее и ближе к природе. Никакой электроники в лагере – ни телефонов, ни даже фонариков на батарейке. Утренний morgenrunde – дружеский круг для общения, игр на сплочение. Еда, приготовленная на костре дежурными. Жестяные и пластмассовые миски передают из рук в руки. Сначала в одном направлении – к общему котлу. Потом обратно, наполненные макаронами с орехами и шпинатом. Или макаронами с сыром. Или замоченными в молоке хлопьями овса с фруктами (традиционное блюдо местной кухни). Никто не ест. Лидеры играют на гитаре и поют. Остальные подпевают. Или молча глотают слюнки и учатся терпению.

Кажется, у всех тарелки полны. Сидящие в круге соединяют мизинцы, образуют замкнутое пространство. Кричалка. Или немецкая длинная, или наша покороче: «Ас дәмді болсын! Рахмет!» Еда-а!!!

Обязательные вечерние посиделки у костра с песнями под гитару. Множество языков вокруг – английский, грузинский, филиппинский. Ребятня из Новопавловки, которая впервые попала за границу, не терялась и не тушевалась. Умуд­рялись подружиться даже с командой из Южной Африки. Несколько слов на английском, искренняя улыбка – и вот уже идут провожать новых друзей, которые уезжают в 4 утра, переписываются с ними уже после возвращения домой.

Удивительно, но ребята из глубинки не пасовали перед большим миром. Ни во время перелетов, ни во время мероприятий. Особенно тех, на которых нужно было представлять свою страну. С особой гордостью казахстанские скауты танцевали «Қара жорға». И не только в немецком лагере. Они умудрились станцевать его на Красной площади (в период между самолетами Хамит Габдулин устроил своим скаутам небольшую экскурсию по Москве). Отряд в скаутской форме (в ней – всю дорогу, это не просто костюм, это атрибут чести и достоинства) привлек внимание иностранцев еще там. К ним подходили, фотографировались. А они с гордостью говорили: «Мы из Казахстана!»

Синдром дефицита природы

– Впервые этот термин я услышал, когда проходил курс Wood Badge, – продолжает мой собеседник. – Услышал термин, заинтересовался, начал читать о нем, стал подробнее изучать тему. Синдром дефицита природы сегодня вызывает тревогу в Европе и США, но для нас это уже тоже характерно. Полученная информация совпала с собственными наблюдениями и тревогами. Мы разрываем связь с природой. Для взрослых это проходит менее болезненно, менее заметно – у них сильны еще детские связи. А вот у детей все иначе, глубже. В психике происходят процессы, которые могут стать необ­ратимыми. Депрессия, стресс, эмоциональные и психические расстройства. Двигательная активность снижается – в итоге у детей ожирение, низкая успеваемость, а в перспективе – более короткая жизнь. Я уже не говорю о нематериальных вещах: потеря чуда творчества, какой-то части души. Пока изучал материалы по теме, нашел книгу американского автора Ричарда Лоува «Последний ребенок в лесу». Вот цитата из нее: «Нынешнее поколение детей совершенно оторвано от мира природы. Вместо того чтобы побродить по лесу, они изучают его на уроках природоведения. Дети разбираются прекрасно в компьютерных играх, но не знают, как выглядит дубовая роща, не помнят запаха соснового бора. Природа для них абстракция, а не реальное переживание». Основная причина этого – эпоха гаджетов. Они заполонили нашу жизнь. Сегодня не только дети, но и взрослые проводят очень много времени, «залипая» в телефоне. Уходят в виртуальную реальность. Мы не можем уйти от гаджетов, это уже невозможно. Но нужно искать баланс, равновесие. Преимущественно страдают городские дети. Но и у сельских ребят сегодня все иначе: уже давно никто не строит дома на дереве, все реже дети ухаживают за домашними животными, огородом, а это ведь тоже общение с природой.

Хамит Габдулин считает, что скаутинг может помочь в этой ситуации. Конечно, он не для всех. Есть дети, которых он не заинтересует, а это такая деликатная сфера, в которую насильно привлекать нельзя. Он говорит, что даже в лагерях отдыха (в обыч­ных), там, где максимальная возможность общения с природой, дети не получают того, что нужно. Они там полностью под присмотром и контролем взрос­лых. И педагогов сложно обвинять в ограничении свободы передвижения, потому что они будут наказаны, если с ребенком что-то случится. Хамит Валеевич приводит пример: в скаутском бундес­лагере в Германии за 10 дней от легких травм пострадали около 20 детей. Но это было воспринято нормально – они учатся взаимодействовать с природой. Путем ошибок приобретают опыт. И наставников за это никто убивать не будет. И это правильно. Но в нашей педагогической сис­теме это пока недостижимо. И поэтому избавлять детей от синдрома дефицита природы реально может либо скаутинг, либо спортивный туризм. И это работает. В лагерях, которые он организовывал и проводил ранее (палатки, спальники, карематы, минимум цивилизации), очарованием подобного образа жизни проникались даже некоторые городские дети.

Краудфандинг

– В скаутинге стран Запада, в Америке финансовое участие принимает государство, – подчеркивает Габдулин. – Нужны материальная база, инструкторы-волонтеры, которым государство тоже компенсирует затраты своего личного времени – налоговыми льготами, к примеру. У нас такого механизма нет. Я поднимал как-то на Гражданском форуме вопрос о волонтерстве. И вроде бы собравшиеся признали, что вопрос интересный, но пока все тихо. Без материальной поддержки государства здесь не обойтись. Я ведь тоже занимаюсь отрядом в свое личное время, бесплатно. Но мне это интересно. К сожалению, сегодня в обществе преобладает прагматизм. Мне не раз говорили: зачем ты занимаешься ерундой, все бабки рубят, а ты с пацанами возишься. Но если бы не эта часть моей жизни, я был бы другим человеком. Да и добровольное волонтерство мне вернулось другим – вместе с детьми побывали за границей, обзавелись друзьями. Причем большую часть поездок оплачивала немецкая сторона.

Скаутскую базу Хамит Габдулин тоже строил вместе со свои­ми ребятами. Помогали скауты-побратимы, в очередной свой визит (а приезжали они в Новопавловку почти каждое лето) внесли лепту в скаутский центр: построили башню. На ней написано: «Гессен». Так называется земля, в которой живут ребята из «Штейнадлера». Это было около 10 лет назад. Сейчас те, кто строил, уже взрослые. А скаутский центр нуждается в ремонте. Но денег пока взять неоткуда. Хамит сейчас еще в раздумьях – может быть, решить проблему с помощью краудфандинга (способ привлечь средства на какой-то проект с помощью интернет-площадок), создать свой видеоканал, на котором выкладывать видео из жизни отряда, или открыть сферу потокового мультимедиа и заняться стримингом, позволяя интернет-аудитории наблюдать за жизнью отряда в режиме реального времени? Новая эпоха и новые обстоятельства требуют нестандартных ходов. А на это – на умение мыслить нестандартно, придавать важной деятельности форму игры – Хамит Габдулин был способен всегда. И сейчас его внутренний ребенок не дает скатиться в рутину, свес­ти все к обычным тренировкам.

В жизни скаута всегда должны быть элементы игры, таинства. Такие, к примеру, как ночное посвящение в скауты: темнота, поход до точки назначения молча. Этот путь для того, чтобы ребятня притихла, прониклась моментом, подумала о том, что же такое скаутинг, кто такой скаут. И потом финал – торжест­венные слова, галстук на шею. Не как оковы, а как знак того, что скаут прежде всего – человек. Неравнодушный, смелый, трудолюбивый, умеющий любить природу, жизнь, друзей, родину и весь мир.