На территории Жамбылской области продолжают регистрировать кражи скота, и зачастую в них виноваты и сами пострадавшие. Как правило, злоумышленники сначала выслеживают жертв, затем долгое время наблюдают и ждут подходящего момента: к примеру, когда скот останется без присмотра.

Как сказала руководитель пресс-службы департамента полиции области Гульсара Мухтаркулова, пасти скот необходимо в специально отведенных местах и обязательно под контролем. Если нет возможности следить за ним своими силами, то его владельцам нужно нанять пастухов и составить с ними трудовой договор. Нередко хозяева узнают о пропаже скота слишком поздно. В таких случаях сотрудникам полиции приходится выделять много сил и средств на поиски, ведь территория довольно большая. При этом важно найти преступников по горячим следам, иначе будет упущено время и имущество потеряно навсегда.

Так, у 41-летнего жителя Шуского района пропали 16 лошадей. Как выяснилось, они паслись без присмотра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские региона задержали 29-летнего жителя района Т. Рыскулова. В том же районе в местный отдел полиции обратился 44-летний житель, сообщивший, что похищено 16 овец, причинен ущерб на сумму 550 тыс. тенге. Животные находились на пастбище частного хозяйства. По данному делу задержан 18-летний житель города Шу, который признался в содеянном.

Еще один случай кражи зафиксирован в Жамбылском районе. По словам 58-летнего жителя, примерно в 17.30 неизвестное лицо похитило трех коров, находившихся на участке крестьянского хозяйства. Сумма причиненного ущерба составила около миллиона тенге. Стражами правопорядка задержан 29-летний житель района Т. Рыскулова. Дело раскрыто в рамках операции «Скотокрадство».

К слову, всего за два дня мероприятия полицейские раскрыли 9 подобных преступлений, включая 7 ранее совершенных. По всем фактам заведены дела по статье 188-1 УК РК (скотокрадство, совершенное в крупном размере), согласно которой предусматривается наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Не секрет, что более 60% населения области проживает в сельской местности, и для многих жителей скотоводство – единственный источни дохода. В полиции считают, что случаев скотокрадства было бы меньше, если бы не беспечность владельцев домашних животных. Чаще сотрудники полиции разыскивают не украденный, а потерянный скот, который нередко становится причиной другой проблемы полиции – дорожно-транспортных происшествий.

К примеру, в районе села Кордай иномарка Toyota Camry наехала на лошадь. Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, вечером, когда уже начало смеркаться, на трассе вдруг появилось животное, за которым никто не следил. Не увидев вовремя опасность на дороге, житель Туркестана, следуя в восточном направлении из Та- раза в сторону Алматы, столкнулся с живым препятствием. В результате аварии от полученных множественных телесных повреждений водитель скончался на месте. Двое пассажиров с различными травмами доставлены в Кордайскую центральную районную больницу.

В другом случае 25-летний водитель из Шымкента налетел сразу на отару овец, внезапно появившуюся на дороге. Это случилось ранним утром на трассе Западная Европа – Западный Китай. Молодой человек направлялся на автомашине Hyundai Solaris из Алматы в сторону Тараза. Не заметив животных, которые собирались пересечь дорогу, он совершил наезд на стадо. В результате ДТП погибло 35 голов скота, еще 15 овец пострадали. Сам же водитель с различными травмами доставлен в Меркенскую центральную районную больницу.

И это далеко не единичные случаи. С начала года зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием оставшихся без присмотра хозяев домашних животных, в которых пострадали пять человек. В правоохранительных органах решили наказывать нерадивых фермеров, по вине которых гибнут люди. Буквально на днях в целях предотвращения подоб- ных дорожно-транспортных происшествий за нарушение правил выпаса к административной ответственности при- влечено более 400 владельцев скота, оставивших животных в ночное время без внимания.

Регулярно сотрудники департамента полиции области проводят профилактическую работу среди владельцев хозподворий, расположенных вблизи дорог областного и республиканского значения. Патрульные ежедневно на закрепленных участках автодорог принимают меры по прогону пасущегося скота от проезжей части дороги. Ими же устанавливаются владельцы

животных.

– Проводится разъяснительная работа с населением о необходимости оснащения домашних животных светоотражающими элементами, а также о недопущении выпаса скота вблизи автомобильных дорог, – сообщил начальник УДП области полковник полиции Рахимберды Ашкеев.

По его словам, только за последние два месяца прошлого года выявлено 269 нарушений правил выпаса скота, вынесено 242 предупреждения и наложено 27 административных штрафов. Больше всего нарушений зафиксировано в Таласском, Байзакском, Жуалынском и Мойынкумском районах, районе имени Талгата Рыскулова.

Для улучшения ситуации на дорогах и борьбы со скотокрадами еще в прошлом году в ходе тематического «круглого стола» с участием полицейских и депутатов областного маслихата было предложено открыть в населенных пунктах специализированные загоны для потерянных домашних животных, установить ветеринарные пункты рядом с рынками, тщательно проверять животных на принадлежность хозяевам, обязать продавцов принимать мясо с соответствующими документами, а владельцев – чипировать домашних животных, в местах для забоя скота установить видеокамеры.

Народные избранники были единодушны в том, что необходимо законодательно ужесточить наказание за кражу скота. Однако, думается, что нужно повысить ответственность и самих владельцев. За нарушение требований строго наказывать. Возможно, после этого фермеры по-другому станут относиться к содержанию своих животных.