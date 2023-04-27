Скелет, похожий на человеческий, обнаружили в степи близ Кызылорды

В поселке Белколь города Кызылорды обнаружили кости, похожие на человеческие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

Как уточнили в ДП, кости, похожие на человеческие, нашли в степной местности. Они изъяты в качестве вещественных доказательств.

В полиции зарегистрировано уголовное дело по категории 001 (найденный труп), проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.

По предварительной версии, на месте, где обнаружены кости, могли быть старые захоронения.

Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.