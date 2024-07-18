Скелет стегозавра продали за рекордную сумму на торгах в Нью-Йорке
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Возраст ископаемого юрского периода - более 160 млн лет
Скелет крупнейшего стегозавра продали за рекордные 44 млн 600 тысяч долларов на торгах в Нью-Йорке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
По данным аукционного дома Sotheby's, возраст ископаемого юрского периода составляет более 160 млн лет. Высота стегозавра – свыше 3 метров.
Хорошо сохранившуюся окаменелость обнаружили в американском Колорадо в прошлом году. Необычную находку совершил палеонтолог Джейсон Купер.
Известно, что тело стегозавров от шеи до хвоста было покрыто заострёнными шипами, которые они использовали для защиты.