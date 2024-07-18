Скелет стегозавра продали за рекордную сумму на торгах в Нью-Йорке

Возраст ископаемого юрского периода - более 160 млн лет

Фото: Pamela Smith / AP

Скелет крупнейшего стегозавра продали за рекордные 44 млн 600 тысяч долларов на торгах в Нью-Йорке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По данным аукционного дома Sotheby's, возраст ископаемого юрского периода составляет более 160 млн лет. Высота стегозавра – свыше 3 метров.

Хорошо сохранившуюся окаменелость обнаружили в американском Колорадо в прошлом году. Необычную находку совершил палеонтолог Джейсон Купер.

Известно, что тело стегозавров от шеи до хвоста было покрыто заострёнными шипами, которые они использовали для защиты.