Скляр прокомментировал призывы отменить утильсбор

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал призывы к отмене утилизационного сбора в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Эти популисты и лже-эксперты могут сколько угодно упражняться в словесности и проводить какие-то акции по отмене утильсбора, но правительство работало и работает над развитием промышленности... Вы глубже посмотрите, кому выгодно это (отмена утильсбора – прим. авт.)? Это выгодно импортерам, которые создают минимум рабочих мест, и которые не платят абсолютно все виды налогов», - сказал Роман Скляр.

Он заявил, что всем импортерам предлагают открывать в Казахстане производство, что позволит создать в стране качественные, высокопродуктивные и высокооплачиваемые рабочие места.

«Это не так дорого стоит. Но почему они этого не хотят делать? Потому что они теряют свою большую маржу», - резюмировал вице-премьер.