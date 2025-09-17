Скляр выступил на приеме в честь 76-летия образования КНР

Китай,Правительство
25

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр принял участие в дипломатическом приеме Посольства КНР в РК по случаю 76-летия образования Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В своем выступлении Скляр поздравил китайский народ со знаменательным днем и отдельно отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя государствами, развивающихся в духе вечного всестороннего стратегического партнерства.

Вице-премьер подчеркнул, что взаимодействие Казахстана и Китая во всех направлениях активно укрепляются благодаря личным контактам лидеров двух стран. В частности, он остановился на визитах Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай и Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в текущем году, в ходе которых достигнуты важные договоренности по дальнейшему наполнению двусторонних отношений новым содержанием.

#КНР #выступление #Скляр

Популярное

Все
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
В Мажилисе ­Парламента прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Межэтнический диалог на страницах СМИ
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
Сельское хозяйство – стратегический актив
Новый взгляд на старые фасады
Первый IQ Test Center
Выстрелы в ночной степи
С упором на качество
Карметкомбинат получил газ
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Высшая награда для мастера
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Работа для настоящих мужчин
О новых горизонтах ахметтану
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Для строительства дороги «Бейнеу – Саксаульский» привлекут …
США получит долю в TikTok
Запретить электросамокаты на тротуарах предлагают в Казахст…
Олжас Бектенов поручил ускорить решение проблемы с самоката…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]