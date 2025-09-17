Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр принял участие в дипломатическом приеме Посольства КНР в РК по случаю 76-летия образования Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В своем выступлении Скляр поздравил китайский народ со знаменательным днем и отдельно отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя государствами, развивающихся в духе вечного всестороннего стратегического партнерства.

Вице-премьер подчеркнул, что взаимодействие Казахстана и Китая во всех направлениях активно укрепляются благодаря личным контактам лидеров двух стран. В частности, он остановился на визитах Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай и Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в текущем году, в ходе которых достигнуты важные договоренности по дальнейшему наполнению двусторонних отношений новым содержанием.