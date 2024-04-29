СКО: пик паводка в области пройден

Об этом сообщили на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz
Отмечается, что за период паводка в регионе подтопило 3 898 домов, остаются подтопленными 3 617 домов.
Всего было эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 764, остаются эвакуированными 13 624.
Подтоплено 34 дачных товарищества, на которых имеется 3 031 строение, из них 75 дачных дома являются единственным жильем. Выплата по ним начнется после внесения изменений в законодательство.
На сегодня подписан меморандум с фондом «Қазақстан халқына» на строительство 100 однотипных жилых домов стоимостью 2,7 млрд тенге.
«На данный момент единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 666 семей, на общую сумму 984 млн тенге», - сказал руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин.