СКО: пик паводка в области пройден

Об этом сообщили на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz

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Отмечается, что за период паводка в регионе подтопило 3 898 домов, остаются подтопленными 3 617 домов.

Всего было эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 764, остаются эвакуированными 13 624.

Подтоплено 34 дачных товарищества, на которых имеется 3 031 строение, из них 75 дачных дома являются единственным жильем. Выплата по ним начнется после внесения изменений в законодательство.

На сегодня подписан меморандум с фондом «Қазақстан халқына» на строительство 100 однотипных жилых домов стоимостью 2,7 млрд тенге.