С 19 по 29 марта казахстанские школьники уйдут на каникулы на 11 дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В этот период для содержательного и полезного проведения свободного времени будет реализован специальный комплекс мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности в рамках единой программы воспитания «Адал азамат».

Каждый день каникул будет связан с декадой «Наурызнама» и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций. Школьники примут участие в познавательных проектах по направлениям «Таза Қазақстан», «Еңбек адамы» и «Закон и порядок», а также присоединятся к традиционной акции «Час Земли», укрепляя свою гражданскую позицию.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей.