Сколько спортсменов представят Казахстан на зимней Олимпиаде

Спорт,Олимпиада
10

Уже совсем скоро в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры. В главных соревнованиях четырехлетия планируется участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан как независимое государство примет участие в зимних Олимпийских играх в девятый раз. В составе национальной сборной на соревнованиях в Италии страну представят в общей сложности 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин). Для сравнения: четыре года назад на зимних Олимпийских играх в Пекине от Казахстана выступали 34 спортсмена (17 мужчин и 17 женщин).

В этой связи предлагаем вашему вниманию информацию о том, из каких регионов и в каком количестве спортсмены будут защищать честь Казахстана на зимней Олимпиаде.

Как известно, зимние виды спорта в нашей стране хорошо развиты в северных и восточных регионах. Однако наряду с регионами с суровым климатом и устойчивым снежным покровом, на Олимпиаде выступят и спортсмены из южных областей с менее снежными условиями.

Наибольшее количество спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Италии представил город Алматы. Из южной столицы в Милан отправятся 7 спортсменов по 5 видам спорта. Второе место занимает Акмолинская область - 6 спортсменов по 2 видам спорта.

В тройку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская область, а также города Астана и Шымкент. Восточно-Казахстанскую область и город Шымкент представят по 4 спортсмена в одном виде спорта, из Астаны выступят 4 спортсмена в 3 видах спорта.

Далее в списке следуют Павлодарская область (3 спортсмена, 3 вида спорта), Алматинская область (3 спортсмена, 1 вид спорта), Костанайская область (2 спортсмена, 1 вид спорта), а также Северо-Казахстанская, Карагандинская области и область Абай (по 1 спортсмену в одном виде спорта от каждого региона).

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.

#Казахстан #олимпиада #Милан

