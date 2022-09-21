Сколько в среднем зарабатывают врачи в Казахстане

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, сколько в среднем зарабатывают медработники страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ажар Гиният отметила, что по поручению Главы государства для стимулирования медицинских работников с 2020 года принимаются меры по ежегодному увеличению заработной платы медиков. Цель – довести её размер до уровня в два раза выше средней заработной платы в экономике к 2023 году.

«В 2022 году средняя заработная плата врачей уже доведена до 421 тыс. тенге. При этом заработная плата среднего медицинского работника составила порядка 235 тыс. тенге», - отметила министр.

В итоге, по её данным, охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной помощью и консультативно-диагностическими услугами при плане 47% доведен до 49%. Объем медицинской помощи на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и системе ОСМС доведен до 56%.