Сколько времени европейцы тратят на дорогу от дома до работы

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на офисную жизнь: многие люди начали работать удалённо. С тех пор компании изучают преимущества и недостатки работы из дома. Многие из них начали предлагать варианты удалённой работы хотя бы раз в неделю

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В ЕС более 60% сотрудников тратили на дорогу до офиса менее получаса. Несмотря на это, переход на удалённую или гибридную работу всё больше интересует европейцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс.

Некоторые работодатели, напротив, призывают сотрудников вернуться в офис на полный рабочий день. Совсем недавно компания Amazon отменила политику гибридной работы и предписала своим офисным сотрудникам вернуться к полноценной работе в офисе пять дней в неделю, начиная с января следующего года.

Подавляющее большинство экономически активного населения в ЕС уже позабыло об удалёнке и, как и раньше, ездит на работу. По данным Евростата, в 2021 году только 13,5% работающих граждан в ЕС работали из дома.

В 2019 году в ЕС, состоящем из 27 стран-членов, среднее время поездки в один конец для работающих людей в возрасте 15-74 лет составило 25 минут.

Самое продолжительное среднее время поездок – 33 минуты – было в Латвии, за ней следовали Венгрия и Люксембург – по 29 минут.

Напротив, на Кипре дорога на работу была самой короткой – 19 минут. За Кипром следуют Греция (20 минут), Италия и Португалия (по 21 минуте).

В большинстве стран-членов ЕС (17 стран) время поездки на работу варьировалось от 24 до 28 минут.

Если включить в список страны, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Великобританию и некоторые страны-кандидаты на вступление в ЕС, то Исландия выделяется среди других стран: на работу там в среднем добираются всего за четверть часа.

В некоторых странах Южной Европы среднее время поездки, как правило, меньше, в то время как во многих странах Центральной и Западной Европы, таких как Германия, Франция и Швейцария, дорога на работу может занять 25-27 минут, что близко к среднему показателю по ЕС (25 минут).

В целом, городская инфраструктура, географические характеристики конкретной местности являются важными факторами, определяющими время поездок на работу.

Изучая тенденции, профессор Университета Сарагосы Хосе Игнасио Гименес-Надаль и его коллеги обнаружили, что «более развитая транспортная инфраструктура, более высокий уровень безработицы и ВВП на душу населения связаны с более коротким средним временем поездок на работу, в то время как более высокая доля пользования личным автомобилем характерна для ситуации с более длительными поездками по маршруту «дом – работа».

Если подробно рассмотреть тенденции, то 4,3 процента занятых людей вообще не нуждаются в транспорте (личном или общественном), чтобы добраться до основного места работы в ЕС.

Наибольшая доля «нулевых минут» приходится на Словению – 11,8%, за ней следуют Бельгия (8%), Ирландия (7,9 %) и Великобритания (7,6%).

В Греции и Италии доля тех, кто ходит на работу пешком, составляет менее 2 процентов.

В ЕС почти шесть из десяти человек (61,3%) добирались до работы менее 30 минут, а каждый четвертый (26,3%) тратил на дорогу от дома до работы от 30 до 59 минут. Эти показатели отражают время поездки в один конец без пересадок.

Среди стран ЕС Греция, Кипр, Италия и Португалия имеют самую высокую долю людей (более 70 процентов), добирающихся на работу за 1-29 минут.

Более трети работающих людей в Латвии, Люксембурге, Румынии, Болгарии и Венгрии тратят на дорогу от 30 до 59 минут.

В 2019 году более 10 процентов работающих людей в четырёх странах ЕС и Великобритании тратили на дорогу 60 минут и более.

Самый высокий процент – от 10,6% до 13,5% – был зафиксирован в Латвии, Великобритании, Ирландии, Бельгии и Венгрии.

В целом по ЕС 8,1 процента работающих людей приезжают в офис за час и более.

С другой стороны, удалённая работа всё чаще становится важной частью современной жизни.

«Мир переживает историческую трансформацию труда. Наши данные показывают, что переход на удалённую или гибридную работу интересует всё больше граждан Франции, Германии, Испании и Великобритании», – сказал Euronews Next Павел Адриан, руководитель отдела исследований Европы, Ближнего Востока и Африки в Indeed Hiring Lab..

Хотя время, затрачиваемое на дорогу, и удаленная работа – это разные показатели, Евростат ожидает, что ситуация изменится.

Согласно публикации НКО «Национальное бюро экономических исследований» (NBER), те, кто работал дома во время пандемии, в среднем тратили 40% сэкономленного времени на основную и дополнительную работу, 34% – на отдых (24 минуты) и 11% – на уход за больными родственниками (8 минут).

Анализируя «бремя пригородных поездок» в 35 европейских странах, Тун Зилстра и Анн Верхетсел обнаружили чёткую связь между длительностью поездок на работу и низким уровня благополучия.

Их исследование показало, что люди, которые вынуждены соглашаться на работу, которая находится далеко от дома, как правило, говорят о снижении общего уровня удовлетворённости жизнью.

На самоощущение также влияет состояние транспортной инфраструктуры и общая экономическая ситуация в стране.