Скрепы духовной столицы

В рамках празднования годовщины со дня образования Туркестанской области в регионе организованы и проводятся десятки мероприятий. И не только в Туркестане.

К примеру, в минувшую пятницу в Нур-Султане в киноконцертном зале «Казмедиацентра» для детей состоялся благотворительный показ исторических фильмов и мультфильмов. Юные зрители увидели анимационные фильмы «Ордабасы – бірліктің туы», «Оқсыз оқиғасы», «Түркістан». Здесь же прошла презентация 10-серийного художественного фильма «Төле би».

В Туркестане в культурном центре Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмета Яссауи прошло интервью-беседа Túrkistan tórinde. Первую встречу в рамках проекта Túrkistan tórinde открыл аким облас­ти Умирзак Шукеев.

– Цель встречи – выразить мысли и идеи о культуре, истории Туркестана, о будущем великого казахского, тюркского мира, – отметил Умирзак Шукеев. – Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание развитию Туркестанской области. Мы реализуем много проектов, но нет ничего важнее культурной и духовной составляющей. Культура в моем понимании не ограничивается музыкой, кино, литературой. Культура – это глубокая концепция человеческой природы. Дома, на улице, на производстве культура должна быть превыше всего. Если мы хотим превратить Туркестан в культурно-духовный центр тюркского мира, то к этому благородному делу надо приобщить все имеющиеся ресурсы. В этом и заключается суть проекта Túrkistan tórinde.

Наряду с социально-экономическим развитием Туркестана определены четыре направления идеологичес­кого развития. Первое из них предполагает формирование исторического и идеологического обоснования города Туркестана как колыбели тюркского мира. Древний город является энергетически притягательным местом для большинства паломников из тюркского мира, а значит, необходимо усилить работу по привлечению верующих и туристов именно из тюркских государств.

Второе направление включает системную работу по продвижению знаний о мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. Не менее важна популяризация личности самого суфия, сделавшего Коран по-настоящему доступным для простого народа. Он оставил после себя многочисленные духовные произведения и по праву среди народов Цент­ральной Азии считается одним из главных представителей суфизма. Это учение сыграло важную роль в религиозном формировании населения региона.

Планируется организовать симпозиум, в котором примут участие ученые и последователи учения Ходжи Ахмета Яссауи из Турции, Узбекистана, Ирана, Индонезии и стран Европы.

И, наконец, четвертое направление – просветительская работа по истории города Туркестана как сердца Великого шелкового пути, где пересекались две цивилизации – кочевая и оседлая. История торговли и взаимоотношений на Шелковом пути, ремесленничества в Туркестане и взаи­мопроникновения культур может стать одним из ключевых объектов исследований для ученых и экспертов.

Проект Túrkistan tórinde является одним из важных направлений духовного развития туркестанцев. Его первыми гостями стали лауреаты Государственной премии, выдающиеся писатели Толен Абдиков и Нурлан Оразалин, известный писатель и кинематографист Смагул Елубай. Встречу вел писатель, лауреат премии «Алаш» Мархабат Байгут.

– Мы находимся в процессе становления независимой нации, – подчеркнул Толен Абдиков, поздравляя присутствующих с годовщиной образования Туркестанской области. – Нельзя сказать, что мы полностью избавились от вчерашнего советского сознания. Нам нужно развивать национальную культуру, науку и образование. Туркестан занимает особое место в возрождении национального сознания.

Нурлан Оразалин выразил уверенность, что Туркестан станет центром литературы и искусства. Смагул Елубай указал на необходимость усилить нравственное воспитание молодежи, развивать образование и науку.

Участники встречи задавали гостям вопросы, касающиеся их творчества, узнали их мнение по поводу общественных процессов. Авторам интересных воп­росов спикеры вручили на память свои книги.

Уже известно, что диалоги о духовности решено проводить ежемесячно, приглашая на встречи известных поэтов и писателей Казахстана и тюркского мира, общественных деятелей, предпринимателей, певцов и композиторов, спорт­сменов.