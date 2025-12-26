Скрининги станут доступны для казахстанцев без ОСМС

Здравоохранение
188
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подробнее о нововведениях рассказали в Минздраве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С января 2026 года начнется поэтапный переход к Единому пакету медицинской помощи, который обеспечит:

- четкое разграничение ГОБМП и ОСМС с исключением дублирования услуг;

- повышение доступности ранней профилактики заболеваний;

- расширение гарантий по раннему выявлению социально значимых заболеваний;

- финансовую устойчивость системы за счет перераспределения ресурсов;

- приближение к полноценной страховой модели здравоохранения.

В рамках Единого пакета медицинской помощи скрининги на ранее выявление онкологических заболеваний, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, глаукомы и сахарного диабета станут доступны всем гражданам, независимо от статуса в ОСМС.

Всеобщая доступность онкоскринингов в пакете ГОБМП позволит обеспечить своевременную диагностику и лечение злокачественных новообразований на ранних стадиях. Своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, глаукомы и сахарного диабета создаст условия для профилактики осложнений и снижения инвалидизации.

#Минздрав #казахстанцы #ОСМС #скрининги

