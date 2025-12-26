Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С января 2026 года начнется поэтапный переход к Единому пакету медицинской помощи, который обеспечит:



- четкое разграничение ГОБМП и ОСМС с исключением дублирования услуг;



- повышение доступности ранней профилактики заболеваний;



- расширение гарантий по раннему выявлению социально значимых заболеваний;



- финансовую устойчивость системы за счет перераспределения ресурсов;



- приближение к полноценной страховой модели здравоохранения.



В рамках Единого пакета медицинской помощи скрининги на ранее выявление онкологических заболеваний, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, глаукомы и сахарного диабета станут доступны всем гражданам, независимо от статуса в ОСМС.



Всеобщая доступность онкоскринингов в пакете ГОБМП позволит обеспечить своевременную диагностику и лечение злокачественных новообразований на ранних стадиях. Своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, глаукомы и сахарного диабета создаст условия для профилактики осложнений и снижения инвалидизации.