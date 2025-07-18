Скутеры вне закона: на Капшагае у нарушителей изъяты гидроциклы

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В целях профилактики правонарушений и обеспечения безопасности на воде в акватории Капшагайского водохранилища проведено масштабное межведомственное рейдовое мероприятие, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата г. Конаев

В рейде приняли участие представители ДЧС Алматинской области, инспекции транспортного контроля, полиции, прокуратуры и акимата Конаева. По итогам выездной проверки за нарушения правил безопасности на водоемах и правил судоходства составлено 17 протоколов в отношении водителей водных транспортных средств.

В частности, водители скутеров не имели при себе ни спасательных жилетов, ни документов на управление транспортным средством. Кроме того, отсутствовали бортовые номера, а значит, судна не были зарегистрированы в установленном порядке. В связи с грубыми нарушениями правил безопасности изъяты и водворены на штрафстоянку три маломерных судна (гидроцикла).

Подобные рейды теперь станут регулярными, их цель – усиление контроля и формирование культуры безопасного поведения на воде. Как отметили проверяющие, несоблюдение правил безопасности на водоемах может привести к трагическим последствиям.

Напомним, 10 июля в связи с многочисленными жалобами граждан Глава государства поручил в кратчайшие сроки привести туристические объекты по всей стране в надлежащее состояние. Обратив внимание на неудовлетворительное состояние инфраструктуры, а также отсутствие должного сервиса и безопасности в зонах отдыха у озера Алаколь, Президент потребовал установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

К слову, именно гидроциклы и катера, непрерывно курсирующие рядом с побережьем Алаколя, Капшагая и других водоемов, создают реальную угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Как жалуются туристы, «скутеры носятся в паре метров от купающихся, чуть ли не по головам ездят». 

#изъятие #Капшагай #нарушители #гидроциклы

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