Следите за питанием!

Врачи бьют тревогу: на сегодняшний день количество больных сахарным диабетом достигло 400 тыс. человек. По прогнозам Министерства здравоохранения, к 2030 году около 800 тыс. казахстанцев будут поражены этой болезнью. А ведь это одно из самых затратных социально значимых заболеваний. Только в прошлом году на амбулаторное лекарственное обеспечение диспансерных пациентов было потрачено 29,3 млрд тенге, что на 36% выше по сравнению с предыдущим периодом.

– Диабет тесно связан с лишним весом, – поясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии НАО КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Акмарал Нурбекова. – Болезнь, которой раньше, как правило, болели только пожилые люди, сейчас затронула и детей. И все из-за питания, потому что в рационе как взрослых, так и детей превалирует сахар, рафинированные продукты. Мы стали меньше есть фруктов и овощей, но взамен больше пищи быстрого приготовления.

В целом диабет делится на две категории. При первом типе снижается или перестает вырабатываться инсулин поджелудочной железой. В основном причиной появления диабета этого вида становится генетическая предрасположенность. Если в 2015 году в Казахстане болели около 2 000 детей, сегодня цифра достигла 4 500.

– Откуда такой рост – мы не знаем, но, скорее всего, это тоже связано с питанием. Так, считается, что вскарм­ливание искусственным молоком дает нагрузку, потому что это чужеродный белок. Поэтому всегда надо пропагандировать питание грудным молоком, – добавляет эндокринолог.

Собственно, это и есть второй тип диабета – приобретаемый.

– Сладкие напитки – нас­тоящий бич современного питания, – говорит Акмарал Нурбекова. – На тонну воды бросается 50 кило­граммов сахара, поэтому в одном стакане содержится как минимум восемь ложек (!) сладкого продукта. То же самое можно сказать про «натуральные» соки, что стоят на прилавках магазинов. Там ведь, если разобраться, вообще нет ни одного фрукта, просто вода, сахар и конденсатор вкуса.

С другой стороны – низкая физическая активность. И «большой вклад» в это внес ковидный период, когда все мы сидели на карантине.

– Само по себе ожирение ребенка – это противоестест­венно. Дети не устают так, как взрослые, они все время должны быть физически активны – прыгать, бегать. К тому же у них очень много гормона роста. И он очень хорошо «топит» жир, – замечает эндокринолог.

Между тем ожирение – это проблема глобального масш­таба. Почти 70% населения земли страдает от лишнего веса. А ведь из-за него появляется почти 230 болезней и 11 видов рака. Ожирение приводит к проблемам с суставами, сердечно-сосудис­той системой.

Возвращаясь к проблемам распространения сахарного диабета, отметим, что в Казахстане действует несколько программ по борьбе с этим заболеванием. Наша страна была первой республикой на постсоветством пространстве, которая обеспечила детей бесплатной инсулиновой пом­пой, привезла необходимое оборудование, проводила обучение врачей, родителей.

– У нас много делается для детей, – говорит эксперт. – Даже медики из-за рубежа перенимают наш опыт, с интересом изучают работающие у нас методики лечения.

По ее словам, теперь они планируют расширять перечень предоставляемой помощи. Напомним, лекарст­венным обеспечением снабжаются дети от года до 18 лет. Сейчас обсуждается вопрос по обеспечению взрос­лых людей. Приобретаемые инсулины, говорят медики, самые лучшие. Единст­венное – не хватает сенсоров, которыми измеряют уровень сахара в крови.

– Но все же главное – следите за своим питанием, – рекомендует Акмарал Нурбекова. – Нужно формировать правильные привычки с детства, кормить детей овощами, не заставлять их есть насильно.

А еще нужно проявлять бдительность. Ведь нередки случаи, когда у ребенка, к примеру, налицо признаки недуга в виде тошноты, рвоты, а родители не спешат обращаться к врачу. Тем более что и сама болезнь очень коварна – может годами проходить бессимптомно. Поэтому не пренебрегайте свое­временными проверками, ответственнее относитесь к профилактике.