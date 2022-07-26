Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с руководством компании Honeywell – президентом по глобальным регионам с высокими темпами роста Беном Дриггсом и президентом по регионам быстрого роста в Турции, Израиле и Центральной Азии Уйгаром Доюраном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Стороны обсудили вопросы декарбонизации экономики, внедрения современных «зеленых» технологий в промышленности, а также планы Honeywell по запуску новых проектов в нашей стране.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что Казахстан остается наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии, чему способствуют реализуемые Правительством меры по улучшению инвестиционного климата и правовой защите иностранного капитала.

«Мы продолжим выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами и готовы создавать все необходимые условия для дальнейшего сотрудничества», – сказал Премьер-министр РК.

Со своей стороны Бен Дриггс сообщил, что в настоящее время Honeywell рассматривает возможность реализации в Казахстане проектов, связанных с технологиями улавливания углеводородов и переработки пластика, а также производством «зеленого» реактивного и дизельного топлива.

«Мы приветствуем ваши планы по запуску новых инвестиционных проектов на территории нашей страны. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что Правительство намерено наращивать сотрудничество по озвученным направлениям и оказывать необходимую поддержку», – заключил Алихан Смаилов.

Справочно: Honeywell – американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления – аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры.

Ранее сообщалось об открытии сборочного производства компании Honeywell в Алматы.

Напомним, 14 июля 2022 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК поручил Правительству создать благоприятные условия для релокации в Казахстан зарубежных компаний, которые приостановили деятельность или полностью ушли с российского рынка. Позднее в Министерстве иностранных дел РК сообщили, что 43 крупные иностранные компании готовы релоцироваться в Казахстан в свете сложившейся геополитической обстановки в евразийском регионе.