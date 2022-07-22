Свыше 40 крупных иностранных компаний готовы релоцироваться в Казахстан

43 крупные иностранные компании готовы релоцироваться в Казахстан в свете сложившейся геополитической обстановки в евразийском регионе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров в рамках торжественной церемонии открытия сборочного производства компании Honeywell (США) в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST».

Американская корпорация Honeywell входит в список «Fortune-100» ведущих мировых компаний, имеет офисы в 70 странах и более 110 тысяч сотрудников по всему миру.

«Мы высоко ценим вклад Honeywell в развитие нефтегазового сектора Казахстана. С 1998 года компания была нашим близким партнером в области автоматизации и искусственного интеллекта в ряде проектов по добыче и переработке нефти. Компания долго шла к старту инициатив по локализации в Казахстане. В свете сложившейся геополитической обстановки компания рассматривает возможность открытия регионального офиса в РК. Иностранные компании, которые по тем или иным причинам покидают рынок России, заявляют о желании сохранить влияние на евразийском пространстве. Крупным игрокам в любом случае надо где-то базироваться. И таких таргетируемых компаний на сегодня 265», – заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров.

На сегодня с заинтересованными компаниями ведутся переговоры со стороны Министерства иностранных дел РК, посольств Казахстана за рубежом и нацкомпании «KAZAKH INVEST». Проводимая Правительством Казахстана работа по улучшению инвестиционного климата и совершенствование системы защиты инвесторов уже отмечаются высокими позициями нашей страны в международных рейтингах.

Казахстан остается одним из основных инвестиционных партнеров среди стран Центральной Азии, сумев вернуться к допандемийному уровню по привлечению иностранных вложений.

В прошлом году зарубежные партнеры инвестировали в экономику Казахстана около 24 млрд долларов, что на 38% больше, чем годом ранее (17,2 млрд долларов). Примечательно, что свыше 60% иностранных инвестиций уже приходится на несырьевой сектор экономики.

В свою очередь президент Honeywell в Центральной Азии, Турции и Израиле Уйгар Доюран отметил, что рынок Казахстана является важным для компании, и открытие предприятия в Казахстане укрепит ее позиции на рынке Центральной Азии.

«Наша сборочная площадка в Алматы, первая в своем роде по производству технологий ICSS в Казахстане, обеспечивает дополнительную основу для расширения внутренних производственных мощностей по созданию передовых промышленных систем автоматизации в стране. Это знаменательное открытие подчеркивает нашу приверженность продвижению планов Казахстана по локализации и обеспечит быстрый и легкий доступ к передовым технологиям автоматизации и критически важным технологиям безопасности в нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности страны», – заявил Уйгар Доюран.

Напомним, 14 июля 2022 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК поручил Правительству создать благоприятные условия для релокации в Казахстан зарубежных компаний, которые приостановили деятельность или полностью ушли с российского рынка.