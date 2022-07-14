Токаев: Нужно создать условия для релокации ушедших из России компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительству следует создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний из России в Казахстан, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов. Я поручал Правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами", – заявил Токаев на расширенном заседании Правительства РК.

Глава государства отметил, что данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч.

"В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет. Еще раз подчеркиваю – проекты, прежде всего, реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств", – заключил Касым-Жомарт Токаев.