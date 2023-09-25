Смаилов отметил приоритетные направления для кооперации стран ЕАЭС

Международное сотрудничество, Экономика, Технологии, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на главной пленарной сессии «Промышленные стратегии нового времени» в рамках международной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан», проходящей в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель Кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель правительства России Михаил Мишустин.

В целом главная пленарная сессия собрала порядка 700 участников, среди которых высокопоставленные представители государственного сектора, главы регионов, руководители производственных предприятий, члены промышленных союзов и ассоциаций стран ЕАЭС.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что немаловажной составляющей промышленного рывка должно быть повсеместное внедрение инноваций и передовых технологий. Как заявляет UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), объем мирового рынка новых технологий в 2025 году составит более $3 трлн.

«Уже сегодня искусственный интеллект применяется во всех отраслях, способствуя оптимизации производственного цикла, полной автоматизации процессов, управлению контролем и безопасностью. Поэтому в таких условиях требуются гибкость и адаптация», — подчеркнул премьер.

По его словам, на фоне разрыва глобальных производственных цепочек складываются новые ориентиры для инвестиционных потоков, поэтому необходимо эффективно развивать свои конкурентные преимущества.

«В связи с этим, на наш взгляд, следует уделить особое внимание развитию региональных цепочек добавленной стоимости», — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что еще одним глобальным трендом остается цифровая трансформация, которую нужно рассматривать как приоритетное направление для кооперации стран ЕАЭС.

«Сегодня в Казахстане реализованы масштабные проекты в таких направлениях, как FinTech и GovTech. Мы достигли высокого уровня проникновения цифровых решений в повседневную жизнь. Теперь наша задача достичь такого же уровня и в реальном секторе. Здесь уже активно задействованы Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», IT-технопарк «Астана Хаб» и исследовательские центры при высших учебных заведениях», — продолжил Алихан Смаилов.

По его словам, важнейшим фактором достижения поставленных целей является кадровое обеспечение. В этой связи в республике проводится работа по открытию филиалов ведущих технологических вузов ближнего и дальнего зарубежья.

«Это позволит подготовить специалистов с новыми взглядами на управление инновационными проектами и развитие компетенций, инженеров будущего», — подчеркнул премьер-министр.

В заключение он отметил, что наряду с решением вопросов промышленного роста не следует забывать актуальность экологической повестки: контроль за выбросами, внедрение на производствах чистых технологий, утилизация и переработка отходов — должны быть приоритетами в деятельности предприятий.

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