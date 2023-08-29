Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов

Также он акцентировал внимание на необходимости увеличить скорость принятия кредитных решений.

Фото пресс-службы правительства РК

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Одним из основных вопросов повестки стало утверждение проекта Плана развития холдинга на 2024-2033 годы, который разработан с учетом основных направлений государственной политики в промышленно-инновационной, социально-экономической и иных сферах.

В целом документ определяет миссию, стратегические направления, цели и задачи «Байтерека» на предстоящие годы.

Кроме того, участники утвердили годовой отчет акционерного общества за 2022 год, а также рассмотрели отчет об устойчивом развитии в соответствии с принципами Глобального договора ООН и ряд других вопросов.

По итогам заседания Алихан Смаилов поручил ускорить финансирование проектов в области обрабатывающей промышленности и акцентировал внимание на необходимости увеличить скорость принятия кредитных решений.

Он подчеркнул, что эффективное и своевременное финансирование обрабатывающей промышленности является необходимым условием для стимулирования экономического роста и создания новых рабочих мест.