Смаилов вручил награды победителям Digital Bridge Awards

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане стартовал крупнейший в Центральной Азии международный технологический форум Digital Bridge 2023, в котором принимают участие руководители госорганов, нацкомпаний, бизнесмены и представители стартапов из Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

В рамках мероприятия проходят панельные сессии, круглые столы, двусторонние встречи, тематические выставки, премия Digital Bridge Awards, ярмарка вакансий и другие события.

В преддверии пленарного заседания глава государства Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомились с выставочными стендами участников форума. В частности, высоким гостям были представлены инновационные проекты в сферах робототехники, социальных технологий, креативной экономики, искусственного интеллекта, финансов, госуправления и др.

После главного пленарного заседания форума с участием премьер-министра РК состоялось награждение победителей Digital Bridge Awards. Премия присуждается лучшим IT-компаниям стран Центральной Евразии за достижения в развитии информационно-коммуникационных технологий по итогам онлайн-голосования членов жюри.

Список призеров Digital Bridge Awards 2023 по номинациям:

– Export Excellence (успешная реализация стратегий развития, ориентированных на экспорт IT-услуг) – Алексей Аксенов, директор компании по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ EPAM Kazakhstan;

– Tech for Good (технологии для решения экологических, социальных и экономических проблем) – Асем Тажиева, основатель социального стартапа Ozim Platform, представляющего собой мобильное приложение с полезной информацией для родителей детей раннего возраста, в том числе с особыми потребностями;

– Tech Educational Leader (школы программирования, применяющие новаторские, смелые и творческие инициативы в обучении) – Данабек Калиаждаров, руководитель Alem School;

– Tech Media of the Year (достижения в области технологической журналистики) – Тагай Тазабеков, директор первого молодежного интернет-издания Limon.KG в Кыргызстане;

– Employer of Choice (компании, создающие стимулирующую рабочую среду для профессионального и личностного роста сотрудников) – Дмитрий Ботанов, гендиректор IT-компании в области продаж услуг, недвижимости и авто Kolesa Group;

– VC of the Year (венчурные инвесторы, внесшие значительный вклад в развитие инновационной экосистемы) – Адиль Нургожин, управляющий партнер венчурного фонда Big Sky Capital;

– AI Startup of the Year (достижения в области искусственного интеллекта) – Азизджон Азими, основатель центра Zypl.ai, где молодые жители Таджикистана могут пройти специализированные курсы в области IT и ИИ для работы в финансовых и телекоммуникационных компаниях.

Премьер-министр РК вручил награды победителям и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

#Смаилов #награда #премьер-министр #Правительство #технологии #Digital Bridge Awards

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