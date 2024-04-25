Олжас Бектенов провел ряд важных встреч в Анкаре

Фото: пресс-служба правительства РК

Главная цель – обеспечить качественное развитие казахско-турецкого сотрудничества и раскрыть потенциал взаимодействия в новых перспективных отраслях для достижения поставленной главой государства Касым-Жомартом Токаевым задачи по ускорению экономического роста страны. При этом в фокусе совместных проектов – глубокая переработка зерна, углехимия, нефтегазовая промышленность, нефтехимия и др., что позволит производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, отметили в кабмине.

В Анкаре Олжас Бектенов был принят главой Турецкой Республики, провел переговоры с вице-президентом Турции, обсудил инвестиционное сотрудничество на встрече с представителями крупнейших турецких компаний и холдингов, а также выступил на казахско-турецком бизнес-форуме.

Во время приема Олжас Бектенов передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что договоренности, достигнутые на уровне глав двух государств по развитию взаимодействия в духе расширенного стратегического партнерства активно реализуются во всех отраслях торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, транспортно-логистического, аграрного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе межправительственных переговоров Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсудили конкретные меры наращивания взаимовыгодного партнерства, а также выразили готовность раскрывать перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах транзита и транспорта, АПК, обрабатывающей промышленности, цифровизации и туризма.

Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана и топ-20 стран-инвесторов. Сегодня правительства двух стран работают над планомерным обеспечением стабильного объема торговли на уровне не менее $10 млрд. Казахстан намерен увеличить экспорт продукции в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более $630 млн. Среди них продукция металлургической, нефтехимической, пищевой и машиностроительной промышленностей. В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в реализации новых совместных проектов по перспективным направлениям экономики. Только за год объемы грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом выросли на 40%. Стороны обозначили перспективы трехкратного увеличения объема грузоперевозок в рамках развития потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора.

В рамках 13-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству делегации в расширенном формате рассмотрели механизм укрепления промышленной кооперации и наметили планы по локализации фармацевтического производства, обмену передовым опытом в медицине и укреплению культурно-гуманитарных связей.

Основной темой встречи с представителями бизнес-сообщества Турции стало обсуждение перспектив и определение новых точек соприкосновения.

В круглом столе приняли участие руководство крупнейших компаний – капитанов турецкого бизнеса: председатель правления группы строительных компаний YDA Holding Хусейн Арслан, председатель правления промышленной группы, четвертой по величине компании в мировой хромовой промышленности Yildirim Holding Роберт Юксель Йылдырым, председатель правления одной из крупнейшей в мире компаний по производству и экспорту сельскохозяйственных культур Tiryaki Holding Ахмет Тириякиоглу, председатель правления ведущей турецкой логистической компании S Sisitem Lojistik Хусейн Барлин, главный исполнительный директор холдинговой группы Abdi Ibrahim, лидер фармацевтического рынка Турции, Сюха Ташполатоглу, член правления ведущего производителя фармацевтической продукции Nobel Ilac Сами Туркоглу и другие.

Диалог продолжился на полях бизнес-форума с участием свыше 500 представителей деловых кругов, в ходе которого турецкие предприниматели были ознакомлены с инвестиционным климатом Казахстана и оказываемыми мерами государственной поддержки инвесторам. На сегодня реализуются порядка 100 совместных казахско-турецких инвестиционных проектов на общую сумму около $3,8 млрд.

Олжас Бектенов, обращаясь к представителям бизнеса, подчеркнул готовность оказать поддержку в реализации важных для страны проектов.

«Инвестиционный потенциал нашей страны огромен, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. Казахстан нацелен на трансфер передовых технологий, локализацию производства и создание кластеров глубокой переработки для получения высококачественной продукции высокого передела. Инвесторам, готовым к сотрудничеству в данном направлении, будут предоставлены необходимые ресурсы, инфраструктура и поддержка. Правительство Казахстана готово стать надежным и долгосрочным партнером для всех, кто готов вести бизнес в нашей стране», — подчеркнул премьер-министр РК.

Глава правительства РК обратил внимание бизнесменов на наиболее перспективные направления. Среди них нефтегазохимия, углехимия, машиностроение с фокусом на углубление локализации производства и расширение модельного ряда выпускаемой техники.

«В торгово-экономических отношениях Турции с братским Казахстаном наблюдается позитивная динамика. Большая заслуга в этом представителей бизнеса, инвесторов, экспортеров. Хотел бы также подчеркнуть особую важность сегодняшних переговоров. Правительства наших стран продолжат прилагать совместные усилия по развитию экономик и оказывать всяческое содействие бизнесу. Уверен, что сотрудничество Казахстана и Турции будет расширяться благодаря новым соглашениям», — отметил вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз.

По итогам бизнес-форума в присутствии глав делегаций Казахстана и Турции подписано 10 коммерческих документов в области инвестиционного сотрудничества на общую сумму свыше $180 млн. Среди них меморандум по экспорту готовой продукции, соглашения о строительстве логистического хаба, а также ряда заводов по производству кальцинированной соды, дождевального оборудования, нетканых материалов, по сборке ирригационного оборудования. Кроме того, подписано соглашение об обмене передовым опытом в области семеноводства, а также перспективах поставки семян.