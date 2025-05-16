Незаконную посылку заметили во время досмотра входящих посылок и бандеролей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы РгК «Шығыс»

По информации пресс-службы регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК, попытка передачи запрещенных предметов осужденным выявлена в учреждении УИС №45 Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

При досмотре входящих посылок и бандеролей военнослужащие войскового наряда воинской части 6679 обнаружили тщательно спрятанные сотовый телефон и несколько SIM-карт под оберткой шоколада.

Благодаря бдительности и четкой работе гвардейцев удалось предотвратить попытку проноса на территорию учреждения средств мобильной связи, которые могут представлять угрозу безопасности.

По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются отправитель и возможные лица, причастные к нарушению установленного порядка.