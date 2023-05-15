Смартфон в обмен на яблоко выманил мужчина у ребёнка в Жамбылской области
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Злоумышленник обменял яблоко на гаджет стоимостью в 132 тысячи тенге.
В Байзакский районный отдел полиции с заявлением обратилась мать 5-летней девочки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.
Женщина сообщила, что некий мужчина обманным путем завладел смартфоном ее несовершеннолетней дочери.
Злоумышленник обменял яблоко на гаджет стоимостью в 132 тысячи тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК.
Установлен 80-летний мужчина. Свою вину он полностью признал. Мобильный телефон изъят, сообщили в полиции.