Смерть 4-летнего ребенка расследуют в Абайской области

Следственное управление ДП Абайской области проводит досудебное расследование по факту смерти 4-летнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения содержание под стражей.

«По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства прокуратуры и департамента полиции области», – сообщили в ДП.

В соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.