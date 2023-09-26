Смерть 4-летнего ребенка расследуют в Абайской области
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Следственное управление ДП Абайской области проводит досудебное расследование по факту смерти 4-летнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.
Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения содержание под стражей.
«По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства прокуратуры и департамента полиции области», – сообщили в ДП.
В соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.