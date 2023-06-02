Смертельное ДТП в Актюбинской области: скончался ещё один пострадавший

Как оказалось, в машине ехали педагоги из Уральска. Один педагог скончалась на месте. Вторая покойная работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете.

Фото: ДП Актюбинской области

В больнице скончалась 27-летняя женщина, пострадавшая в ДТП на трассе Самара - Шымкент в районе Кобды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у нее была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние. Врачи проводили реанимацию, но примерно через полчаса после доставки пострадавшая скончалась.

Отмечается, что покойная работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете Уральска.

Напомним, 1 июня Lada Largus, ехавший из Уральска в Актобе, столкнулся с грузовой автомашиной DAF. В результате три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды.

Как оказалось, в машине ехали педагоги из Уральска. Один педагог скончалась на месте.

В Кобдинскую ЦРБ также привезли 27-летнего водителя Lada Largus. У него сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом надколенника.

Среди пострадавших еще две женщины. Одной 46 лет, у нее сотрясение мозга, перелом плеча. Второй 27 лет, у нее тоже сотрясение мозга, перелом предплечья.

Больных решено перевезти в Актобе в больницу скорой медицинской помощи.