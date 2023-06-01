3 человека погибли в ДТП в Актюбинской области
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В Актюбинской области в результате ДТП погибли 3 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Смертельная трагедия произошла 1 июня на 594 км автодороге Самара – Шымкент.
По данным Департамента полиции региона, 27-летний водитель автомобиля LADA Largus столкнулся с грузовой машиной DAF.
В результате ДТП трое пассажиров LADA скончались на месте происшествия и четверо с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.