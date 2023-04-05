Смертельное ДТП в Жетысу: авто врезалось в бетонное ограждение

Сельчанин в алкогольном опьянении спровоцировал смертельную аварию в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Факт зарегистрирован 4 апреля в Панфиловском районе с участием автомашины Mitsubishi Galant.

32-летний водитель японской иномарки на автодороге Пенжим – Ынтымак не справился с управлением и столкнулся с придорожным бетонным ограждением.

37-летний пассажир авто скончался, когда его доставили в больницу. Водитель получил незначительные травмы и после медобследования отпущен на амбулаторное лечение.

«Как установлено, водитель управлял автомашиной в нетрезвом состоянии, что подтверждается медосвидетельствованием. Расследование по факту проводится по части 3 уголовной статьи «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о заключении виновника ДТП под стражу», – сообщил заместитель начальника Панфиловской районной полиции Ернар Калтаев.

С начала года в регионе по вине пьяных водителей зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 пострадали.