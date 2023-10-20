Смертельные взрывы в воинской части в Жамбылской области: оглашен приговор

Происшествия
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В военном суде шымкентского гарнизона завершился судебный процесс по громкому делу о взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области, в результате которых погибли 18 спасателей и военных, передает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: Kazpravda.kz

На скамье подсудимых оказались 6 человек – 4 офицера и 2 бывших солдата срочной службы. По факту взрывов было возбуждено 2 уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. В военный суд шымкентского гарнизона дело, состоящее из 800 томов, было передано в феврале. В ходе судебного разбирательства было опрошено около 300 свидетелей и потерпевших.

По версии следствия, в поджоге и последующих взрывах виноваты бывшие солдаты срочной службы Ерболат Туранов и Асет Аширбай. Парням были предъявлены обвинения по статьям 459 «Умышленное уничтожение и повреждение военного имущества» (часть 2) и 202 «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества» (часть 3). Параллельно велось следствие в отношении четырех офицеров, которым инкриминировались халатность и нарушение правил обращения с оружием.

Объединили дела по ходатайству адвоката Сагадата Амре, представляющего интересы Ерболата Туранова и Асета Аширбая.

По словам защитника, когда следствие только началось, его подзащитные и сослуживцы, с которыми они работали у склада незадолго до взрыва, проходили по делу в качестве свидетелей. Ситуация изменилась, когда один из сослуживцев дал в отношении ребят показания.

«Их несколько раз допрашивали, но мои подзащитные говорили, что ничего не знают и не видели, как всё произошло. До взрыва они закончили работу на вверенном участке, вышли с территории склада и находились возле столовой в ожидании командира. В суде мы предоставили доказательства невиновности ребят. Самое главное – у них не было никакого умысла, ведь они знали, что через месяц им увольняться. Кроме того, они потом опять поступили туда на службу. А разве стали бы они это делать, если бы совершили то, в чем их обвиняют? Скорее всего они бы наоборот убежали», – приводит доводы Сагадат Амре.

По словам защитника, близкие всех 18 погибших давали показания в суде и 16 из них заявили, что не имеют претензий к Ерболату Туранову и Асету Аширбаю. Оставшиеся сказали: «пусть за случившееся отвечают виновные».

Сегодня судья военного суда шымкентского гарнизона Бурлибай Каипов огласил приговор в отношении подсудимых. Ни один из 6 военнослужащих, оказавшихся на скамье подсудимых, не признал себя виновным, прося суд их оправдать.

По совокупности предъявленных обвинений, учитывая все отягощающие и смягчающие обстоятельства, суд признал виновными во взрывах Ерболата Туранова и Асета Аширбая и приговорил каждого к 9 годам лишения свободы.

Двое из четверых офицеров были оправданы. Еще двое были признаны виновными, но за истечением срока давности, освобождены от уголовной ответственности. Это и.о. воинской части Аслан Бакытжанов и его заместитель Руслан Несипкалиев.

«Мы привели полные доказательства невиновности Ерболата и Асета к данному происшествию, однако суд не услышал то, что мы показали. Предоставленные нами доказательства были истолкованы против моих подзащитных. Мы не согласны с вынесенным приговором и намерены обжаловать его в апелляционной коллегии», – прокомментировал итоги судебного разбирательства Сагадат Амре.

Оглашенный приговор родственники осужденных парней встретили криками и плачем. Плакали и сами осужденные ребята, жалуясь на несправедливость вынесенного судом вердикта. Вывод осужденных из зала также сопровождался криками, слезами и руганью. Чтобы предупредить беспорядки были задействованы более десятка военнослужащих конвойной службы и военной полиции.

Напомним, пожар на складе боеприпасов войсковой части 28349, дислоцирующейся в Байзакском районе Жамбылской области, произошел 26 августа 2021 года. В результате сильного возгорания и последующих взрывов погибли 18 человек, 98 пострадали. Нескольким районам и войсковой части нанесен ущерб в 25 млрд тенге.

 

 

#суд #Шымкент #приговор #взрыв #военные

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