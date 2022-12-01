Взрывы боеприпасов в Жамбылской области: спустя 15 месяцев найдены останки военнослужащего

В Жамбылской области найдены и идентифицированы останки военнослужащего, пропавшего после пожара и взрывов на складе боеприпасов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

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"В Жамбылской области найдены и идентифицированы останки командира пожарного расчета войсковой части 28349 – младшего сержанта Бауыржана Даутбаева. Его поиски велись с 26 августа 2021 года, после пожара и взрывов на складах боеприпасов в Байзакском районе", – заявили в ведомстве.

Сообщается, что останки обнаружены в ходе поисковых работ военнослужащими воинской части. Молекулярно-генетическая экспертиза показала их принадлежность Бауыржану Даутбаеву. Анализы ДНК останков и кровных родственников без вести пропавшего военнослужащего полностью совпали.

"В соответствии с действующим законодательством семье погибшего будут выплачены расходы на погребение, единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания по занимаемой должности", – дополнили в министерстве.

Также предусмотрена выплата для приобретения жилья. Кроме того, будет оказана помощь в обучении и трудоустройстве детей погибшего, а также в решении других вопросов.

"Личный состав Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", – говорится в сообщении.

Напомним, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа 2021 года около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли мощные взрывы. Жителей близлежащих сел были эвакуированы.



Глава государства посмертно наградил государственными наградами Республики Казахстан военных и спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей в Жамбылской области.