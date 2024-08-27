Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан
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Николай Николаев

Пора воспитывать экологическую культуру поведения

Фото: Юрий Беккер

В рамках республиканской акции в городе проведена масштабная работа по улучшению экологической обстановки и повышению культуры среди горожан. Свои усилия объединили управление экологии и окружающей среды города Алматы, департамент полиции, представители бизнеса и общест­венности.

Ключевым направлением работы стала разъяснительная кампания по соблюдению правил поведения гражданами, требований по благоустройству, вывозу крупногабаритного мусора.

Параллельно были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в местах складирования крупногабаритных отходов – возле контейнерных площадок по сбору ТБО. Также проведены рейды по выявлению нарушений, усилен контроль за вывозом мусора.

Особое внимание было уделено проблеме складирования старой мебели, бытовой техники и строи­тельных отходов на мусорных площадках мегаполиса.

В подготовленных информационных роликах жителям объяснили, что мусоровозы коммунальных предприятий не предназначены для транспортировки крупногабаритного мусора, поскольку это может привести к их поломке. Жители и юридические лица обязаны самостоятельно вывозить его на полигоны.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, размер которых варьируется от 20 до 100 месячных расчетных показателей.

Отметим, что за весенне-летний период в Алматы выполнены работы по подсветке 56 памятников истории и культуры респуб­ликанского и местного значения.

Главный инженер ГКП «Алматы Қала Жарық» Алимухамед Жалпаков отметил, что работы были проведены за счет существующих ресурсов предприятия, без выделения дополнительных бюджетных средств.

Кроме того, в городе запустили программу «Экокоин в обмен на кофе». Ее инициировал экохаб Алматы, поощряя использование многоразовых стаканов в кофейнях. За каждый напиток, приобретенный в многоразовой таре, посетители получают экокоин, эквивалентный 100 тенге.

Эти средства можно использовать для покупки экологически чистых товаров и участия в мас­тер-классах. Проект действует в нескольких кофейнях города и продолжает расширяться. Как заявил основатель экохаба и ТОО «Eco Network» Евгений Мухамеджанов, они надеются, что эта инициатива станет новой алматинской традицией – отказом от одноразового ради сохранения окружающей среды.

В целях расширения круга вовлеченных граждан в реа­лизацию программы «Таза Қазақстан» в алматинском экохабе провели мастер-класс для детей с особыми потребностями.

Более 30 участников создавали свои экологические поделки из переработанных материалов, изучали основы экологической культуры и участвовали в роспи­си экосумок. Мероприятие было направлено на социальное взаи­модействие и творческое развитие детей, а также на формирование навыков осознанного потребления.

Как отметила одна из участниц такого мастер-класса Наталья, это очень полезное мероприятие, ее сын с радостью создавал поделки из переработанных материалов, изготавливал экокоины и расписывал шоппер, а благодаря игровой форме занятия были доступными и увлекательными.

Инициативы подчеркивают важность сохранения окружаю­щей среды и развития экологической ответственности среди жителей Алматы. Программа «Таза Қазақстан» продолжается, расширяя круг своих участников, объединенных одной целью – сделать город чище и красивее.

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