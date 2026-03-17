Результаты голосования подтвердили высокий уровень консолидации нашего общества вокруг президентского курса реформ. Но принятие Конституции – это только первый этап. Как было сказано Главой государства, впереди предстоит большая работа по гармонизации законодательной базы. Только на первом этапе необходимо принять 5 новых конс­титуционных законов и порядка 60 кодексов и законов.

Затем предстоит сформировать новые институты: Курултай и Қазақстан халық кеңесі.

Самое главное – предстоит планомерная работа по укоренению в обществе новых конституционных принципов и ценностей. Это в первую очередь независимость и суверенитет, идея «Справедливый Казахстан», принципы «Закон и порядок», единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, развитие человеческого капитала, ценности культуры, образования, науки и инноваций, трудолюбия, прогресса, бережное отношение к природе.

Таким образом, с принятием Конституции выстраивается единый смысловой каркас новой общественной этики на всех уровнях: конституциональном, институциональном и идеологическом.