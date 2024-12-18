Снегопад и метель ожидаются в Казахстане 19-21 декабря

Прогноз погоды по республике на 19-21 декабря предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с 19 декабря на большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон, - ожидается снег, метель, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер.

19-20 декабря на северо-западе, севере, в центре, 20 декабря в горных районах юго-востока страны ожидается сильный снег.

С 21 декабря, со смещением западного антициклона, на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре – понижение температуры воздуха. По республике ожидается туман.

Колебание температуры воздуха ночью прогнозируется: на западе страны от 3-13 до 5-18 мороза, на востоке от 10-26 до 7-20 мороза; на остальной территории ожидается понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере до 10-20 мороза, в центре страны до 13-25 мороза, на юге, юго-востоке республики до 7-13, в горных районах 15-18 мороза.