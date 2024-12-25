Снегопад и метель снова накроют Казахстан

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды. Ожидается снег, а на юго-западе республики - осадки (дождь, снег).

Лишь на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков.

По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед.

На большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 3-15 мороза, днем до 6 мороза-5 тепла, лишь на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.

 

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