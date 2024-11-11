Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 12-14 ноября, предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, практически на всей территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег; на юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируются осадки в виде снега и дождя.

На севере, востоке и в центре страны ожидается метель, гололедные явления, на большей части страны порывистый ветер.

12 ноября в Восточно-Казахстанской области, 12-13 ноября в горных районах юго-востока республики прогнозируется сильный снег, 13 ноября на юге Казахстана сильные осадки (дождь, снег).

Лишь на западе, 14 ноября на юге страны ожидается погода без осадков.

Повышение температуры воздуха в западных областях ночью от 0-11 мороза до 8 мороза - 3 тепла, в северо-западных, северных, центральных регионах Казахстана ночью от 8-18 до 3-15 мороза, днем от 5-12 до 0-8 мороза.

На востоке республики 13 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-25 мороза, днем до 5-16 мороза, затем повышение 14 ноября ночью до 7-20 мороза, днем до 2-13 мороза.

На юге, юго-востоке страны прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от 6 тепла -6 мороза до 1-10 мороза, днем до 3 мороза-5 тепла.