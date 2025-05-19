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Видеоролик опубликован в соцсетях Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, сообщает Kazpravda.kz

«На территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попал снежный барс, занесённый в Красную книгу Казахстана. Этот редкий кадр подтверждает, что снежный барс продолжает обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды. Работа по мониторингу диких животных продолжается», – говорится в информации.

Недавно на территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» в объектив одной из фотоловушек вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесённый в Красную книгу Казахстана.

Кроме того, в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке была зафиксирована редкая встреча с индийским дикобразом — животным, занесенным в Красную книгу Казахстана.

Также ранее стало известно, что в Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.