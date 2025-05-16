Снежный барс попал на фотоловушку в Катон-Карагайском национальном парке
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Устройство было установлено лесничим Жомартом Аманбаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК
В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка снежный барс был вновь зафиксирован фотоловушкой.
В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесённого в Красную книгу Республики Казахстан.
Этот факт является важным свидетельством эффективности принимаемых мер по охране природы. Работа по мониторингу диких животных продолжается.