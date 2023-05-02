Производство молочной продукции снизилось в Казахстане

Как отметил глава МСХ, это связано с неразвитостью сырьевой базы.

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В 2023 году планируется выделить 100 млрд тенге на создание 65 молочно-товарных ферм. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz.

Как проинформировал глава МСХ, на сегодня производство ряда продуктов снизилось, и это в основном молочная продукция: сливочное масло, молоко, сыр и творог, кисломолочная продукция.

"Отмечается снижение по сырам и творогу с 56% до 53%. Таким образом, опять по молочной продукции отмечается снижение. Это подтверждает то, что на сегодня проблемным является производство молочных продуктов, что связано с неразвитостью сырьевой базы", - сказал министр сельского хозяйства.

По его словам, для производства молочных продуктов реализуется проект по тиражированию положительного опыта СКО в льготном финансировании строительства крупных товарно-молочных ферм через региональные СПК. В результате реализации проекта отечественные молзаводы будут обеспечены качественным сырьем и значительно снизится импортозависимость по молоку.

"На эти цели на 2023 год планируется выделить 100 млрд тенге на создание 65 молочно-товарных ферм производственной мощностью 373 тыс. тонн молока в год", - отметил Ербол Карашукеев.

Также в планах на последующие годы строительство дополнительных 50 молочно-товарных ферм, на что необходимо 113 млрд тенге, добавил он.