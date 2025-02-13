СНОСное состояние

Еще на прошлой неделе на углу улиц Рыскулова – Байтерекова высилась двухэтажная металлическая конструкция – остов будущего коммерческого здания, для строительства которого некая предприимчивая горожанка решила использовать крохотный участок, оставив для пешеходов лишь узкий проход – не более метра шириной.

Буквально пару лет назад освободить часть этой площадки заставили кафе, самовольно «выплеснувшееся» за пределы своей территории. Местные жители потом даже ходатайствовали перед районным акиматом об обустройстве здесь хотя бы крохотного скверика, поскольку в радиусе нескольких километров отсюда нет ни единого зеленого уголка.

Казалось, с началом очередного строительного самозахвата надежды эти рухнули окончательно. Шымкентцы ведь хорошо знают, что самострой в городе появляется словно по мановению волшебной палочки, точно так же запросто под него освобождают от зеленых насаж­дений землю, а вот обратный процесс демонтажа строений растягивается на годы.

Впрочем, на этот раз местные власти удивили горожан своей оперативной реакцией, дав указание снести незаконно возводимый коммерческий объект. Причем заручившись соответствующим решением специализированного межрайон­ного экономического суда Шымкента.

Кстати, по решению суда также был снесен торговый центр, располагавшийся по другую сторону улицы Рыскулова. Остались только груды бетона. Это здание, построенное на так называемой красной линии, народная молва связывала с именем бывшего депутата Мажилиса Парламента.

Попытки снести торговый центр предпринимались не раз. Тяжбы дошли до Верховного суда. Владелец доказывал, что у него на руках имеются все правоустанавливающие документы, ну а то, что тротуар вдоль улицы упирается в торец здания, а ступеньки магазина, расположенного на первом этаже, выходят непосредственно на проезжую часть, не его вина, а тех, кто выдал в свое время разрешительные документы.

Так и обходили прохожие бизнес-объект годами, рискуя попасть под колеса пролетающих мимо автомобилей. Возможно, и дальше бы так делали. Положение исправило то обстоятельство, что собственник недвижимости добровольно принял решение о демонтаже объекта. Даже соответствующее соглашение подписал с городским акиматом.

В акимате Шымкента особо подчеркивают: никаких требований о выплате от государства ущерба при этом не было. Замес­титель руководителя управления контроля и качества городской среды Алдияр Мусабаев, комментируя снос, подчеркнул, что в течение недели освобожденная от постройки территория будет приведена в порядок. Благоус­тройство и восстановление ирригационных лотков проведут за счет местного бюджета.

В прошлом году в Шымкенте по решению суда были снесены пять объектов. Строили их в разное время и по-разному. Кто-то, присмотрев пустующий клочок земли, решил, что самое время заняться торговлей или обзавестись собственным кафе. И начинал действовать. В смыс­ле строить, а не оформ­лять в соответствии с законом правоустанавливающие до­кументы. Есть и такие, кто купил или получил под бизнес-объект земельный участок и сразу же принялся строить, не желая утруждать себя бумажной волокитой.

Именно по такому пути пошел предприниматель Бейбит Канкожаев, решивший открыть магазин и небольшую кофейню. Вот только его постройку приз­нали незаконной. Имея в собственности земельный участок, целевое назначение которого – строительство коммерческого объекта, он решил, что этого вполне достаточно, и сразу взялся за дело. При этом на руках у него не было ни проекта, ни архитектурно-планировочного задания, ни разрешения на строительство.

Возводить здание мужчина решил, как он выразился, на свой страх и риск. А когда приехала тяжелая техника, чтобы сравнять постройку с землей, стал доказывать, что разрешительных документов ему не дали, хотя он неоднократно обращался в соответствующие органы. Просил дать «добро» хотя бы на легкую конструкцию. Устав, дескать, обивать пороги, решил строить.

И таких примеров в городе предостаточно. Люди смело строят частные объекты на государственных землях, выходят за красные линии, надеясь на пресловутое «авось пронесет». Не пронесет, утверждают в управлении контроля и качест­ва городской среды.

– По незаконным стройкам в городе составлено 286 административных протоколов в отношении 115 объектов, – комментирует ситуацию заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды Шымкента Малик Абдинур. – На руках у судебных исполнителей имеются решения суда на снос восьми объектов. По двум самостроям судебные разбирательства находятся на стадии завершения. И эта работа набирает обороты. В рамках реализации Генерального плана развития Шымкента проводятся мероприятия по выявлению и сносу незаконно возведенных объектов. Данные меры направлены на развитие городской инфраструктуры, устранение нарушений в сфере строительства.

В ведомстве считают, что самострой не только портит эстетический вид города, но и создает дискомфорт. Самый важный аспект – построенные с нарушением норм здания могут представлять угрозу для жителей.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поддержал работу по сносу незаконно возведенных объектов в Шымкенте. При этом Глава государства отметил, что недовольные этим сеют смуту.

«Перед законом все равны, поэтому с прошлого года начался­ снос незаконно возведенных объектов. Такие действия государственных органов подвер­гаются критике. Однако бояться­ этого не стоит, потому что акимат­ работает в соответствии с законом. Однако необходимо продолжить обмен мнением с населением, то есть нельзя останавливать разъяс­нительную работу», – заявил Президент страны.

Параллельно со сносом самостроя в Шымкенте продол­жается работа по возвращению в коммунальную собственность ранее незаконно переданных земельных участков, часть из которых тоже успели застроить.­ Так, суд постановил снести незаконно сооруженные аттракционы в парке «Қиял әлемі» («Мир фантазий») и обязал вернуть участок площадью 4 га в коммунальную собственность. Разбирательство длилось довольно долго.

В итоге выяснилось, что некое ТОО арендовало участок в парке Шымкента, обязавшись создать детский центр. Но вместо этого построило парк аттракционов «Қиял әлемі», прославившийся­ трагическими историями. Здесь погибли два студента, обслуживающие оборудование, и мужчина-посетитель. И только тогда, когда дело дошло до суда, стало известно: аттракционы и сооружения не были зарегист­рированы в установленном порядке.

Нарушение условий договора аренды послужило основанием для подачи иска с требованием признать его недействительным. Суд обязал вернуть участок в коммунальную собственность.

После вступления в силу решения Специализированного экономического суда и апелляционной инстанции ТОО обязали вернуть участок в коммунальную собственность, акимат направил в суд очередной иск, потребовав сноса построек за счет арендатора и восстановления участка в первоначальном виде.

Решение суда пока не вступило в законную силу, но это, похоже, дело времени. Предстоит решить и судьбу здания, расположенного на бывшей территории парка, часть которой передана частному лицу.

– В 2011 году под предлогом того, что на этой территории некий гражданин ранее приватизировал общественный подземный туалет, акимат передал ему часть земли площадью 0,92 гектара, – комментирует руководитель городского отдела правового обеспечения департамента по управлению земельными ресурсами Шымкента Дархан Мухамедиев. – Вскоре земля была переоформ­лена на ТОО «REAL PACK». Между тем землю предоставили с грубейшими нарушениями закона, что послужило основанием для иска в суд, который постановил вернуть государству земельный надел, расположенный за зданием Русского драматического теат­ра. Предприниматель успел там соорудить постройку в несколько этажей. Теперь, когда землю вернули в госсобственность, предстоит решить судьбу многоэтажного строения. Это прерогатива суда.

Точно такую же работу предстоит проделать и в отношении парка «Кен-Баба», территория которого давно превратилась в место сосредоточения кафе, салонов красоты и магазинов.

Наблюдая, как медленно и со скрипом разворачивается кампания по сносу самостроя, понимаешь, насколько важна для городских властей поддерж­ка со стороны Президента страны в важном деле, призванном не только избавить город от несанк­ционированного строи­тельства, но и приучить горожан, включая предпринимателей, действовать строго в рамках закона.