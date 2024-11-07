Школьников второй смены перевели на «дистанционку» в Астане

Такое решение было принято из-за непогоды, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным столичного акимата, учащиеся 0-9 классов второй смены сегодня будут обучаться в онлайн-формате.

«Управление образования города Астаны сообщает, что 7 ноября 2024 года в связи с ухудшением погодных условий, занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — заключили в управлении образования.

Напомним, вчера в столичных школах сократили длительность уроков в связи с резким усилением ветра.